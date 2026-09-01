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Asia Express: Zmajeva ruta

Pogledajte haljinu s posebnim ljetnim uzorkom u kojoj je zablistala Antonija Blaće uoči showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'

S osmijehom na licu i u izdanju koje odiše opuštenošću i elegancijom, Antonija je još jednom potvrdila zašto je jedna od najomiljenijih osoba s malih ekrana

RTL.hr
01.09.2026 16:15

Omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće ponovno je oduševila brojne pratitelje na društvenim mrežama objavom u kojoj plijeni pažnju besprijekornim ljetnim stilom. 

Moderna maxi haljina i prepoznatljivi osmijeh

Za najnovije fotografije Antonija je odabrala dugačku, lepršavu ljetnu haljinu upečatljivog uzorka. Bijelu podlogu krasi moderan spoj jarkih ružičastih detalja i razigranih motiva, dok V-izrez dodatno naglašava ležernu eleganciju cijelog stajlinga. Uz sunčane naočale i minimalističke detalje, voditeljica je dokazala kako su jednostavnost i dobar kroj tajna savršenog ljetnog izgleda koji je odmah prikupio mnoštvo lajkova i pohvala.

Antonija Blaće
Antonija Blaće FOTO: Instagram

Spremna za veliku avanturu na malim ekranima

Predivna voditeljica ovim je izdanjem ujedno najavila i povratak radnim obvezama, jer uskoro počinje nova televizijska sezona koja donosi jedan od najiščekivanijih projekata godine.

Gledatelji će Antoniju pratiti u voditeljskoj ulozi velikog avanturističkog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Zajedno s komičarom Antom Travizijem, vodit će nas kroz uzbudljivu i surovu utrku natjecatelja diljem Kambodže, Laosa i Tajlanda.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

Prijatelji, partneri, roditelji i djeca... Tko će se u 'Asia Expressu' zbližiti, a tko posvađati?

Asia Express: Zmajeva ruta

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