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Asia Express: Zmajeva ruta

Pogledajte kako će se Borna i Vesna snaći na 'Zmajevoj ruti': Pred njima je najteža avantura do sada!

Dugo iščekivani avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta' samo što nije počeo s emitiranjem, a promotivni video koji je nedavno objavljen na Instagramu već je podigao veliku prašinu

RTL.hr
15.08.2026 16:00

U njemu je kratkom, ali moćnom rečenicom najavljen početak onoga što se opisuje kao najzahtjevnija utrka do sada. Odvažna izjava "Igre mogu početi" označila je službeni start natjecanja i dala naslutiti da su pred natjecateljima izazovi koji će testirati sve njihove granice. Među parovima koji su se upustili u ovu nevjerojatnu pustolovinu nalaze se i životna savjetnica i dizajnerica Borna Kotromanić te njezina rodica Vesna Banović.

Utrka Zmajevom rutom

"Asia Express. Zmajeva ruta" je poznati svjetski format u kojem se natjecatelji utrkuju kroz egzotične i nepredvidive krajolike Azije. Ono što ga čini jedinstvenim jest činjenica da parovi na raspolaganju imaju budžet od samo jednog eura po danu. S tim minimalnim iznosom moraju pronaći prijevoz, hranu i smještaj, oslanjajući se isključivo na vlastitu snalažljivost i dobrotu potpunih stranaca.

Zmajeva ruta, kako je nazvana ovogodišnja trasa, vodit će ih kroz neistražene dijelove kontinenta, stavljajući pred njih ne samo fizičke, već i kulturne te jezične barijere. Svaka etapa donosi nove zadatke i eliminacije, a do cilja će stići samo oni najuporniji i najspremniji na sve.

Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta
Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Neočekivani duo u azijskoj divljini

Sudjelovanje Borne Kotromanić, poznate po svom ekscentričnom stilu i životu koji je daleko od asketskog, izazvalo je veliko zanimanje javnosti. Mnogi se pitaju kako će se ona i njezina prijateljica Vesna Banović snaći u uvjetima koji su potpuna suprotnost njihovoj svakodnevici. Upravo je ta nepredvidivost ono što ih čini jednim od najzanimljivijih parova sezone.

Njihovo prijateljstvo bit će na kušnji dok se budu borile s umorom, gladi i stresom neprekidne utrke. Hoće li njihova dinamika biti ključ uspjeha ili prepreka na putu do pobjede, pitanje je koje će gledatelje zasigurno držati prikovanima uz male ekrane.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Više od igre

Kada je u najavi odjeknulo "Igre mogu početi", postalo je jasno da ovo nije samo običan show. To je poziv na avanturu koja mijenja živote, testira izdržljivost i pomiče granice mogućeg. Za Bornu i Vesnu, kao i za ostale natjecatelje, ovo će biti prilika da pokažu snagu karaktera i sposobnost prilagodbe u najzahtjevnijim okolnostima.

Dok s nestrpljenjem iščekujemo početak emitiranja, jedno je sigurno: "Asia Express: Zmajeva ruta" donosi dozu adrenalina, emocija i nevjerojatnih prizora. Bit će zanimljivo pratiti kako će se ovaj neobični duo snaći u utrci života, daleko od sigurne zone i komfora na koji su navikli.

asia express: zmajeva ruta borna i vesna asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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