Pogledajte kako će se Borna i Vesna snaći na 'Zmajevoj ruti': Pred njima je najteža avantura do sada!

Dugo iščekivani avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta' samo što nije počeo s emitiranjem, a promotivni video koji je nedavno objavljen na Instagramu već je podigao veliku prašinu

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U njemu je kratkom, ali moćnom rečenicom najavljen početak onoga što se opisuje kao najzahtjevnija utrka do sada. Odvažna izjava "Igre mogu početi" označila je službeni start natjecanja i dala naslutiti da su pred natjecateljima izazovi koji će testirati sve njihove granice. Među parovima koji su se upustili u ovu nevjerojatnu pustolovinu nalaze se i životna savjetnica i dizajnerica Borna Kotromanić te njezina rodica Vesna Banović.

Utrka Zmajevom rutom

"Asia Express. Zmajeva ruta" je poznati svjetski format u kojem se natjecatelji utrkuju kroz egzotične i nepredvidive krajolike Azije. Ono što ga čini jedinstvenim jest činjenica da parovi na raspolaganju imaju budžet od samo jednog eura po danu. S tim minimalnim iznosom moraju pronaći prijevoz, hranu i smještaj, oslanjajući se isključivo na vlastitu snalažljivost i dobrotu potpunih stranaca. Zmajeva ruta, kako je nazvana ovogodišnja trasa, vodit će ih kroz neistražene dijelove kontinenta, stavljajući pred njih ne samo fizičke, već i kulturne te jezične barijere. Svaka etapa donosi nove zadatke i eliminacije, a do cilja će stići samo oni najuporniji i najspremniji na sve.

icon-expand Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Neočekivani duo u azijskoj divljini

Sudjelovanje Borne Kotromanić, poznate po svom ekscentričnom stilu i životu koji je daleko od asketskog, izazvalo je veliko zanimanje javnosti. Mnogi se pitaju kako će se ona i njezina prijateljica Vesna Banović snaći u uvjetima koji su potpuna suprotnost njihovoj svakodnevici. Upravo je ta nepredvidivost ono što ih čini jednim od najzanimljivijih parova sezone. Njihovo prijateljstvo bit će na kušnji dok se budu borile s umorom, gladi i stresom neprekidne utrke. Hoće li njihova dinamika biti ključ uspjeha ili prepreka na putu do pobjede, pitanje je koje će gledatelje zasigurno držati prikovanima uz male ekrane.

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