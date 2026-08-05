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Asia Express: Zmajeva ruta

Pogledajte kako se komičar Ante Travizi snalazi u voditeljskom debiju na snimanju 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Može Ante iz Splita, ali Split iz njega ne!'

Splitski komičar Ante Travizi ovog se rujna nalazi u sasvim novoj i izazovnoj ulozi

RTL.hr
05.08.2026 17:00

U paru s iskusnom Antonijom Blaće, Ante vodi novi televizijski spektakl "Asia Express: Zmajeva ruta", a da je rad pred kamerama daleko od jednostavnog, pokazao je novi zabavni videoisječak sa snimanja iz Azije koji je nasmijao mnoge na društvenim mrežama.

"Može Ante iz Splita, ali Split iz njega ne"

U kratkom videu iza kulisa gledatelji su dobili priliku vidjeti kako izgledaju prvi voditeljski koraci popularnog komičara dok uči televizijski pravopis i hvata u koštac sa strogo definiranim najavama. No, prenijeti opušteni dalmatinski mentalitet u dinamičan i precizan TV format pokazalo se kao poseban zadatak, što su iz produkcije kratko saželi u opisu objave: "Može Ante iz Splita, ali Split iz njega ne!"

Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: Instagram

Tražeći pravi ton i točne formulacije u najavama za utrku i potragu za amuletima, Ante se našao u simpatičnom okršaju s producentom. Svaki pokušaj hvatanja brzog televizijskog ritma pratila su izravna usmjeravanja iza kamere - od toga je li se reklo "krenuli" ili "u utrku", pa sve do sitnih jezičnih detalja koje produkcija ne prepušta slučaju.

Opušteni humor kao najbolji odgovor na produkcijske zahtjeve

Nakon što ga je producent nekoliko puta ispravio riječima poput "nema krenuli", Ante je u svom prepoznatljivom stilu odbrusio kako "krenuli, krenuli ne znači ništa", dodavši vlastitu dozu komedije u učenje skripta. Njegova spontana reakcija i prirodni humor pokazali su da će upravo ta opuštenost i nesavršenost unijeti prijeko potrebnu svježinu u zahtjevan rad na terenu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Iako mu je ovo prvi veliki voditeljski angažman, iz priloženih kadrova jasno je da se splitski komičar brzo prilagođava izazovima, a dinamika između njega, produkcijskog tima i suvoditeljice Antonije Blaće obećava odličnu zabavu.

Avanturistički show "Asia Express: Zmajeva ruta" u kojem devet parova preživljava s jednim eurom po danu stiže ovog rujna na RTL i streaming platformu Voyo.

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