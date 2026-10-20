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Asia Express: Zmajeva ruta

Pogledajte kako su se timovi 'Asia Expressa' namučili na školskoj olimpijadi! Padova i svađa nije nedostajalo

Školska olimpijada u 'Asia Expressu' pretvorila se u pravi test koordinacije i strpljenja! Natjecatelji su morali zajedničkim snagama svladati prepreke na drvenim skijama, no uskladiti korake pokazalo se kao pravi izazov. Neki su završili na podu, a drugima su popustili živci!

RTL.hr
20.10.2026 21:45

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekao je još jedan izazovan, ali i vrlo zabavan zadatak! Na školskoj olimpijadi morali su svladati niz prepreka, a posebno ih je namučilo hodanje na drvenim skijama na kojima su oba člana tima morala stajati istodobno i usklađeno se kretati prema cilju.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Da je zadatak lakše objasniti nego izvesti, najbolje su pokazale Gusarice, koje su nekoliko puta izgubile ravnotežu, pale i morale se vratiti na početak.

"Imamo pravo tri puta. Nema više vraćanja", rekla je Vesna, no Borna se nije složila s njom. "Ima", kratko joj je odgovorila. Dok su se raspravljale oko pravila, Vesna je ponovno pala!

Jokeri, Asia Express
Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Ni Jokerima nije bilo ništa lakše. Neobične skije stavile su njihovu koordinaciju na kušnju, a Maja je u jednom trenutku izgubila strpljenje s Pinom. "Pino, što radiš? Pa naprijed, samo da prođemo to!", vikala je prijatelju pokušavajući ih što prije dovesti do cilja.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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