Pogledajte kako su se timovi 'Asia Expressa' namučili na školskoj olimpijadi! Padova i svađa nije nedostajalo

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekao je još jedan izazovan, ali i vrlo zabavan zadatak! Na školskoj olimpijadi morali su svladati niz prepreka, a posebno ih je namučilo hodanje na drvenim skijama na kojima su oba člana tima morala stajati istodobno i usklađeno se kretati prema cilju.

Da je zadatak lakše objasniti nego izvesti, najbolje su pokazale Gusarice, koje su nekoliko puta izgubile ravnotežu, pale i morale se vratiti na početak.

"Imamo pravo tri puta. Nema više vraćanja", rekla je Vesna, no Borna se nije složila s njom. "Ima", kratko joj je odgovorila. Dok su se raspravljale oko pravila, Vesna je ponovno pala!