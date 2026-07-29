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Asia Express: Zmajeva ruta

Pogledajte najavu za 'Asia Express: Zmajeva ruta': Devet parova kreće u najuzbudljiviju utrku života s jednim eurom na dan

RTL i Voyo ovoga rujna donose 'Asia Express: Zmajeva ruta', show u kojem će se devet timova natjecati u utrci života kroz tri azijske zemlje, a sve to uz uvjete koji će i najizdržljivije staviti na kušnju

RTL.hr
29.07.2026 22:00

Kroz ovu nezaboravnu avanturu gledatelje će voditi poznati voditeljski par, Antonija Blaće i Ante Travizi, čiji su glasovi u najavi showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' već dali naslutiti dramatičnost izazova koji slijede.

Utrka puna nepredvidivih izazova

Koncept showa je jednostavan, ali iznimno zahtjevan. Devet timova, sastavljenih od po dvoje natjecatelja, kreće na putovanje dugo tisućama kilometara. Njihov cilj je proći kroz tri zemlje, svladati brojne prepreke i stići prvi na odredište. Međutim, putovanje je sve samo ne obično. Natjecatelji će se morati osloniti isključivo na vlastitu snalažljivost, izdržljivost i timski rad kako bi preživjeli u "utrci punoj nepredvidivih izazova". Zaboravite na udobnost modernog života; ovo je test sirove snage i mentalne otpornosti.

Kako najava sugerira, postavlja se ključno pitanje: tko će "izdržati najviše, a tko će puknuti pod pritiskom?". Svaki dan donosi nove zadatke, nove lokacije i nove susrete koji će oblikovati ishod utrke.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

S jednim eurom na dan, bez luksuza i sigurnosti

Ono što "Asia Express" čini jedinstvenim i surovim jest budžet s kojim natjecatelji raspolažu. Svaki tim imat će na raspolaganju svega jedan euro po danu. S tim iznosom moraju osigurati hranu, pronaći smještaj i riješiti prijevoz. 

Natjecatelji će biti prisiljeni komunicirati s lokalnim stanovništvom, tražiti pomoć i snalaziti se na načine koje nikada nisu mogli zamisliti. Upravo taj element neizvjesnosti i ovisnosti o dobroti stranaca čini ovaj format toliko napetim i autentičnim. Gledatelji će iz prve ruke svjedočiti koliko su daleko natjecatelji spremni ići kako bi osigurali osnovne životne potrepštine i nastavili utrku.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Najveća prednost i najveći problem - partner

U ovakvim ekstremnim uvjetima, osoba s kojom dijelite putovanje postaje ključna. Partner može biti najveća podrška, ali i najveći teret. "Njihova najveća prednost, ali i najveći problem je partner s kojim dijele putovanje", ističe se u najavi. Pritisak, umor, glad i neizvjesnost testirat će i najčvršće odnose. Hoće li se timovi međusobno podržavati i zajedno rasti ili će unutarnji sukobi dovesti do njihovog kraha? Upravo će ta dinamika unutar parova biti jedan od najzanimljivijih aspekata showa.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

'Asia Express: Zmajeva ruta' kreće s emitiranjem ovoga rujna na RTL-u i platformi Voyo. Gledatelji se mogu pripremiti za dozu adrenalina, emotivnih trenutaka i nevjerojatnih prizora s dalekog kontinenta, dok prate hrabre natjecatelje u njihovoj životnoj avanturi. Vežite se, jer ova utrka pomiče granice.

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