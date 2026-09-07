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Asia Express: Zmajeva ruta

Pogledajte najbolja modna izdanja Lune Valas: Natjecateljica 'Asia Expressa' zna kako privući pažnju

Prije nego što će se gledateljima predstaviti u izazovima RTL-ova avanturističkog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', Luna Valas već je osvojila pažnju svojim modnim izdanjima.

RTL.hr
07.09.2026 16:00

Luna Valas, natjecateljica showa 'Asia Express', pažnju privlači svojim besprijekornim modnim izdanjima. Njezin stil odiše elegancijom, jednostavnošću i dozom odvažnosti, a svaka kombinacija pokazuje koliko dobro poznaje modu. Od ležernih dnevnih izdanja do upečatljivih modnih kombinacija, Luna uvijek pronađe način da izgleda chic. Donosimo fotogaleriju njezinih modnih izdanja.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od sutra, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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