Pogledajte najbolja modna izdanja Lune Valas: Natjecateljica 'Asia Expressa' zna kako privući pažnju

Luna Valas, natjecateljica showa 'Asia Express', pažnju privlači svojim besprijekornim modnim izdanjima. Njezin stil odiše elegancijom, jednostavnošću i dozom odvažnosti, a svaka kombinacija pokazuje koliko dobro poznaje modu. Od ležernih dnevnih izdanja do upečatljivih modnih kombinacija, Luna uvijek pronađe način da izgleda chic. Donosimo fotogaleriju njezinih modnih izdanja.
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
1 / 18
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od sutra, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.