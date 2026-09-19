Pogledajte oproštaj od Anite i Alekseja u 'Asia Expressu': 'Povezali smo se s tim ljudima'

Anita Martinović i Aleksej Škarica dali su sve od sebe u posljednjem izazovu, no na cilj su stigli posljednji, čime je njihovo putovanje u 'Asia Expressu' završilo. Ipak, trenutak njihova odlaska nije prošao u znaku razočaranja, već u znaku zajedništva koje se tijekom avanture stvorilo među natjecateljima.

Čim su stigli do cilja, ostali timovi krenuli su ih grliti. Emocije su preplavile sve prisutne, a činilo se kao da su tek tada postali svjesni da se moraju oprostiti od ljudi s kojima su dijelili brojne izazove, stresne situacije, ali i nezaboravne trenutke.

"U ovo kratko vrijeme smo se povezali sa svim tim ljudima. Malo nam je čak drago što se ne moramo boriti protiv njih", rekla je Anita.

Aleksej je dodao koliko mu je ovo iskustvo značilo: "Jer su nam došli u srca."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.