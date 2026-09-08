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Asia Express: Zmajeva ruta

Pogledajte outfite Borne Kotromanić: Jedva je čekamo vidjeti u 'Asia Expressu'

Odvažno, neočekivano i uvijek s osobnim pečatom – modni stil Borne Kotromanić teško je svrstati u samo jednu kategoriju. Njezine kombinacije često su sve samo ne predvidljive, a upravo je spremnost na modnu igru ono zbog čega njezina izdanja ne prolaze nezapaženo

RTL.hr
08.09.2026 11:00

Dok se mnogi pri odijevanju drže provjerenih kombinacija, Borna Kotromanić, natjecateljica 'Asia Expressa' godinama pokazuje da za nju takva pravila ne postoje. Boje, uzorci, neobični krojevi i upečatljivi detalji dio su njezina prepoznatljivog modnog izraza, a fotografije njezinih izdanja najbolje pokazuju koliko se voli igrati modom.

Na fotografijama koje smo izdvojili može se vidjeti koliko slobodno pristupa odijevanju. Ne boji se upečatljivih komada, neočekivanih spojeva ni kombinacija koje traže popriličnu dozu samopouzdanja. Ono što bi nekome možda bilo rezervirano samo za posebne prilike, Borna nosi s lakoćom i pretvara u dio vlastitog stila.

Svoj prepoznatljivi modni izričaj Borna će uskoro nakratko zamijeniti sasvim drukčijom svakodnevicom. Zajedno s rodicom Vesnom Banović kreće u veliku avanturu 'Asia Express: Zmajeva ruta', u kojoj će luksuz, udobnost i pomno birane modne kombinacije ustupiti mjesto snalažljivosti, izdržljivosti i životu s tek jednim eurom dnevno. Upravo će zato biti zanimljivo vidjeti Bornu u potpuno novom izdanju, daleko od modnih događanja i svakodnevice na koju je navikla.

Prvu epizodu avanturističkog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' gledajte odmah ekskluzivno na platformi Voyo, a televizijska premijera očekuje vas danas od 20:15 na RTL-u!

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