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Asia Express: Zmajeva ruta

'Pokušavali su nas zavaditi, ali nikad nisu uspjeli': Borna Kotromanić u 'Asia Express' otvorila dušu o rodici Vesni

Dok će se neki timovi u 'Asia Expressu' tek morati nositi s pritiskom i izazovima puta, Borna Kotromanić i Vesna Banović vjeruju da imaju najvažnije oružje – odnos koji grade cijeli život. Njih dvije sigurne su da ih azijska avantura neće uspjeti posvađati

RTL.hr
09.09.2026 08:00

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna Banović jedan su od smirenijih timova 'Asia Expressa', te vjeruju kako njihov cjeloživotni odnos nitko i ništa ne može narušiti. 

"Mislim da nas nitko ne može zavaditi. Trajno, naravno. Može doći do nekih situacija i to je normalno. Ali ja vjerujem da već imamo dovoljno godina da bi to bilo nešto ozbiljno", zaključila je Vesna. 

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Borna se u potpunosti složila s njom i potvrdila kako ih zasigurno nitko neće zavaditi. 

"Pokušavali su, pokušavali su, ali nikad nisu do kraja uspjeli", istaknula je Borna. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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