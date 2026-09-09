'Pokušavali su nas zavaditi, ali nikad nisu uspjeli': Borna Kotromanić u 'Asia Express' otvorila dušu o rodici Vesni

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna Banović jedan su od smirenijih timova 'Asia Expressa', te vjeruju kako njihov cjeloživotni odnos nitko i ništa ne može narušiti.

"Mislim da nas nitko ne može zavaditi. Trajno, naravno. Može doći do nekih situacija i to je normalno. Ali ja vjerujem da već imamo dovoljno godina da bi to bilo nešto ozbiljno", zaključila je Vesna.