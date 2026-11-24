Niko je uspio pobijediti Maju uz upute svog nećaka Ivana koji je pobijedio Pina

Ivan se borio protiv Pina i pobijedio ga, a Majin protivnik je bio Niko. Ivan je cijelo vrijeme svom stricu davao upute kako da odnese pobjedu u borbi u kojoj protivnici jedno drugome uzimaju trakice. "Makni se od nje. Imamo prednost", vikao je. "Naporna je", odgovorio mu je Niko dok je pokušavao izbjeći Maju.

icon-expand icon-close icon-close Gazde i Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Niko je uspio pobijediti jer su njemu ostale dvije trakice, a Maji jedna. "Dosta lukavo je to on nekako radio, imao je neki pogled. Iskusan je on", komentirala je Maja.

icon-expand Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL