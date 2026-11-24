Ivan se borio protiv Pina i pobijedio ga, a Majin protivnik je bio Niko. Ivan je cijelo vrijeme svom stricu davao upute kako da odnese pobjedu u borbi u kojoj protivnici jedno drugome uzimaju trakice. "Makni se od nje. Imamo prednost", vikao je. "Naporna je", odgovorio mu je Niko dok je pokušavao izbjeći Maju.
Niko je uspio pobijediti jer su njemu ostale dvije trakice, a Maji jedna. "Dosta lukavo je to on nekako radio, imao je neki pogled. Iskusan je on", komentirala je Maja.
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