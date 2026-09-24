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Asia Express: Zmajeva ruta

Poseban zadatak i kršenje pravila: Koji tim 'Asia Expressa' večeras osvaja imunitet?

Večeras u 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express', a tri tima u borbi su za vrijedni imunitet. Samo tri najbrža tima koji prvi stignu do zadane lokacije za nagradu će dobiti osiguran smještaj za taj dan

RTL.hr
24.09.2026 12:52

Utrka u 'Asia Expressu' se nastavlja, a tri tima večeras od 21.15 sati bit će pod najvećim pritiskom.

Naime, samo tri najbrža tima koji prvi stignu do zadane lokacije za nagradu će dobiti osiguran smještaj za taj dan, a imat će priliku i osvojiti imunitet te se tako spasiti se od idućeg ispadanja.

Spartanci
Spartanci FOTO: RTL

U isto vrijeme, ostali parovi, uz činjenicu da nisu sigurni od ispadanja, moraju sami pronaći i mjesto gdje će prenoćiti. I dok će neki biti sretne ruke, drugi će bezuspješno tražiti lokalce koji će ih pristati primiti pod svoj krov.

Skitnice
Skitnice FOTO: RTL

Kuća bez prozora i vrata, ležaj u kafiću, neočekivani prolom oblaka, smještaj bez kupaonice, krave u dvorištu ili pak dosadni kukci zbog kojih neki neće moći oka sklopiti – sve to čeka timove tijekom još jednog dana u Kambodži.

Gazde
Gazde FOTO: RTL

A kad svane novi dan, tri tima u borbi za imunitet čeka zadatak koji će testirati njihovu brzinu, snalažljivost, spretnost, ali i taktičnost.

Jokeri
Jokeri FOTO: RTL

Ipak, u želji da što prije stignu do cilja, jedan će par prekršiti važno pravilo – hoće li to imati posljedice na njihov rezultat?

Fizički najzahtjevniji zadatak dosad", poručit će jedna iscrpljena natjecateljica.

Tko će biti najuspješniji i svoj tim dovesti do velikog uspjeha, pokazat će nova epizoda showa 'Asia Express', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

asia express borna kotromanić
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