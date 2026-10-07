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Asia Express: Zmajeva ruta

Postaje prljavo u 'Asia Expressu', a Borna je pronašla nove rivale - Jokere!

Nema predaha u Laosu! Utrka u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' nastavit će se duelom i borbom za novi amulet, no dok će se timovi boriti za što bolju poziciju, među nekima će napetost dosegnuti novu razinu. Posebno će zaiskriti između Gazela, Lune i Katarine, koje će se sukobiti tijekom utrke

RTL.hr
07.10.2026 11:18

Naporna si cijeli dan - i jučer i danas, svaki dan", reći će Katarina svojoj partnerici i nastaviti nabrajati što joj sve smeta dok će Luna biti ljutita što je neprestano vrijeđa. Svaki dan si nezadovoljna, hoćeš ovo, hoćeš ono...", objašnjava Katarina, a Luna će jasno dati do znanja da ne prelazi preko nekih stvari. Neće me nitko vrijeđati. Nećeš sa mnom tako razgovarati jer ja tebi to ne govorim", uzvratit će i optužiti Katarinu da je psihički maltretira.

Dok će se Gazele boriti s vlastitim nesuglasicama, Zlatni dečki pokušat će spriječiti da se prepirka pretvori u veći problem. Možeš imati dva najbolja igrača na svijetu, ali ako si ne pašu, ne možeš biti dobar", komentirat će i objasniti da će oni uvijek smirivati tenzije među ekipom. Ako smo negdje u blizini i vidimo da se parovi svađaju, pokušavamo utjecati na te ljude da se ne svađaju. Ovo je igra, ovo je kao sport i ako se budete svađali, nećete stići daleko", smatraju.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

No Gazele neće biti jedine koje će imati razlog za nezadovoljstvo. Gusarice, Vesna i Borna, neće zaboraviti podbadanje koje su im Pino i Luciano uputili dan ranije. Fantomi, putujete kroz vrijeme i prostor?" pitao ih je Pino, a Luciano dobacio: Sve smo skužili! Doslovno nas prave budalama." Gusaricama takve šale nisu simpatične, pogotovo zato što će se Pino opet našaliti na njihov račun.

Svoje će riječi Pino pokušati opravdati objašnjenjem da mu nije bila namjera nikoga uvrijediti. Nije to rijetkost da ja kad bacim foru da se netko uvrijedi", priznat će.

Hoće li se Gazele uspjeti pomiriti ili će njihove razmirice utjecati na utrku, zašto će se svi naći u ringu i hoće li još jednom ključnu ulogu odigrati hvatanje prijevoza - gledatelji će doznati u novoj epizodi showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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