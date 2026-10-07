Postaje prljavo u 'Asia Expressu', a Borna je pronašla nove rivale - Jokere!

Naporna si cijeli dan - i jučer i danas, svaki dan", reći će Katarina svojoj partnerici i nastaviti nabrajati što joj sve smeta dok će Luna biti ljutita što je neprestano vrijeđa. Svaki dan si nezadovoljna, hoćeš ovo, hoćeš ono...", objašnjava Katarina, a Luna će jasno dati do znanja da ne prelazi preko nekih stvari. Neće me nitko vrijeđati. Nećeš sa mnom tako razgovarati jer ja tebi to ne govorim", uzvratit će i optužiti Katarinu da je psihički maltretira.

Dok će se Gazele boriti s vlastitim nesuglasicama, Zlatni dečki pokušat će spriječiti da se prepirka pretvori u veći problem. Možeš imati dva najbolja igrača na svijetu, ali ako si ne pašu, ne možeš biti dobar", komentirat će i objasniti da će oni uvijek smirivati tenzije među ekipom. Ako smo negdje u blizini i vidimo da se parovi svađaju, pokušavamo utjecati na te ljude da se ne svađaju. Ovo je igra, ovo je kao sport i ako se budete svađali, nećete stići daleko", smatraju.