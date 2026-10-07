'Postali smo baš frendovi': Ova tri para 'Asia Expressa su se zbližila, pogodite koga su ogovarali

Gazde, Skitnice i Gazele nisu samo pronašli smještaj u istoj kući, nego su večer iskoristili i za zajedničko druženje. Niko Tokić Kartelo pripremio im je večeru, a natjecatelji su se okupili u dvorištu, opustili i nakratko zaboravili na napornu utrku.
Katarinu je posebno dirnulo koliko ih je zajedničko iskustvo u kratkom vremenu povezalo. "Mislim da smo postali baš frendovi, iskreno...", priznala je.
Dodala je kako se inače ne zbližava tako lako s ljudima, no okolnosti u kojima su se našli očito su učinile svoje. "Ne zbližavam se tako lako s ljudima, ali ovdje smo u takvim situacijama. Jako smo se zbližili", rekla je.
Samo kuću dalje smještaj su pronašli novi natjecatelji, Anastasia i Petar, pa su ih tijekom večeri ostali parovi malo prokomentirali.
Ines je priznala da joj Anastasia djeluje nesigurno nakon svega što ju je dočekalo prvog dana. "Meni ona djeluje jako uplašeno. Ona nije svjesna gdje je došla, on možda je", rekla je.
Ella je bila nešto blaža u procjeni te je zaključila kako je novom paru jednostavno potrebno vrijeme. "Njima je ovo sve novo i moraju se dokazati", poručila je.
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