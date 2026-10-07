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Asia Express: Zmajeva ruta

'Postali smo baš frendovi': Ova tri para 'Asia Expressa su se zbližila, pogodite koga su ogovarali

Zajednička večer dodatno je zbližila Gazde, Skitnice i Gazele, a Katarina je priznala da su među njima već nastala prava prijateljstva. U susjedstvu su, pak, bili novopridošli Anastasia i Petar, pa su ostali natjecatelji komentirali kako im zasad djeluju

RTL.hr
07.10.2026 15:00

Gazde, Skitnice i Gazele nisu samo pronašli smještaj u istoj kući, nego su večer iskoristili i za zajedničko druženje. Niko Tokić Kartelo pripremio im je večeru, a natjecatelji su se okupili u dvorištu, opustili i nakratko zaboravili na napornu utrku.

Gazde, Skitnice, Gazele, Asia Express
Gazde, Skitnice, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Katarinu je posebno dirnulo koliko ih je zajedničko iskustvo u kratkom vremenu povezalo. "Mislim da smo postali baš frendovi, iskreno...", priznala je.

Dodala je kako se inače ne zbližava tako lako s ljudima, no okolnosti u kojima su se našli očito su učinile svoje. "Ne zbližavam se tako lako s ljudima, ali ovdje smo u takvim situacijama. Jako smo se zbližili", rekla je.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Samo kuću dalje smještaj su pronašli novi natjecatelji, Anastasia i Petar, pa su ih tijekom večeri ostali parovi malo prokomentirali.

Ines je priznala da joj Anastasia djeluje nesigurno nakon svega što ju je dočekalo prvog dana. "Meni ona djeluje jako uplašeno. Ona nije svjesna gdje je došla, on možda je", rekla je.

Skitnice, Asia Express
Skitnice, Asia Express FOTO: RTL

Ella je bila nešto blaža u procjeni te je zaključila kako je novom paru jednostavno potrebno vrijeme. "Njima je ovo sve novo i moraju se dokazati", poručila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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