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Asia Express: Zmajeva ruta

Potraga za smještajem, suze, zahvalnost i pucanje pod pritiskom: Novu epizodu 'Asia Expressa' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!

Utrka života Zmajevom rutom, kroz Kambodžu, Laos i Tajland, je krenula! Devet neustrašivih timova showa 'Asia Express' u sinoćnjoj, premijernoj epizodi uspješno su prošli prve korake i odradili prve zadatke, no tisuće kilometara i isto toliko iznenađenja još je pred njima

RTL.hr
09.09.2026 11:45

Prvi amulet u rukama je Zlatnih dečki, Gorana Šprema i Nikše Kaleba, a on im nosi i moć odluke – moraju odabrati koji će tim u današnji nastavak utrke krenuti posljednji i tako biti dodatno usporen.

Antonija Blaće najavit će timovima i da će tijekom današnjeg dana utrka u jednom trenutku stati, a to znači samo jedno – moraju pronaći mjesto gdje će prenoćiti.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Nema hotela, nema rezervacija, nema komfora. Sami ste odgovorni gdje spavate večeras", obznanit će im, a u sezoni monsuna ni vremenske prilike neće im biti previše naklonjene pa će doživjeti i prvi prolom oblaka.

Kako pronaći smještaj, ili barem ležaj, bit će najvažnije pitanje večeri, a svatko će se poslužiti svojim taktikama. U domovima lokalaca bit će smijeha, suza, zahvalnosti i šokantnih prijedloga, a jedan će tim čak okupirati i kuhinju svojih domaćina. No jesu li svi bili sretne ruke ili je netko ostao na cesti?

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Novo jutro donosi nastavak utrke od tržnice Damdek, do pagode Kampong Khleang, gdje najspretniji tim čeka novi amulet vrijedan tisuću eura, no na putu do njega čekaju ih brojni izazovi.

Tko je majstor pregovaranja, kome će se sreća osmjehnuti od prve, a tko će u trenutku nemoći prisilno progovoriti" kmerski s lokalcima?

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Nećemo pomagati nikome, prevoziti ih ili davati savjete", jedan tim odustat će od kolegijalnosti već na početku.

Nastavak puta donijet će izgubljenu omotnicu s novcem, ali i prve trzavice među dosad složnim parovima, koji će vrlo brzo uvidjeti da putovati zajedno ne znači automatski i dobro se slagati. Tko najviše popušta pod pritiskom?

Nemoj paničariti! Zašto smo došli ovdje? Mogao si ostati u Hrvatskoj", povišenih tonova neće nedostajati, kao i ni suza.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Na rasporedu su i novi dueli koji bi itekako mogli promijeniti poredak na ljestvici. A kad se spoje dugačak put, kratki fitilji i surova Azija, gledatelji mogu očekivati neočekivano!

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Novi show 'Asia Express' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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