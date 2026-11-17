Gazde su se tijekom izvršavanja zadatka šokirali kada su vidjeli Zlatne dečke , koji su ispali iz 'Asia Expressa' . "Kad sam vidio Zlatne dečke, ja sam bio u šoku", komentirao je Niko.

"Kad sam ih vidio... Treba s time stati", dodao je. Zlatni dečki su Gazdama objasnili zadatak s pitanjima o njima i Tajlandu. "Drago mi je što ih vidim, ali opet mi nije jasno što se događa u tom trenutku", rekao je Ivan.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.