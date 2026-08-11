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Asia Express: Zmajeva ruta

Predivna Antonija Blaće ponovno oduševila osmijehom: Uskoro preuzima voditeljsku palicu spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće još je jednom pokazala zašto godinama osvaja srca gledatelja svojom neposrednošću, zaraznom energijom i prepoznatljivim osmijehom

RTL.hr
11.08.2026 11:00

Na društvenim mrežama osvanula je preslatka fotka na kojem Antonija Blaće ne skida široki osmijeh s lica dok pozira okružena tirkiznom vodom i bujnim zelenilom. Uz ritmove poznatog hita, u opisu objave kratko i šarmantno stoji: "Izvinity, srećica", što je u kratkom roku prikupilo tisuće lajkova i pregršt komplimenata oduševljenih pratitelja.

Njezin prirodni izgled i iskrena radost još su jednom potvrdili zašto je jedno od najomiljenijih lica s malih ekrana, a reakcije publike samo dokazuju koliko je gledatelji jedva čekaju ponovno vidjeti u voditeljskoj ulozi.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Pustolovina života stiže na male ekrane

Ove jeseni Antoniju gledamo u projektima bogatijima i dinamičnijima no ikad prije. Pred kandidatima novog showa je najsuroviji reality format u kojem sa samo jednim eurom u džepu moraju proći tisuće kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland, bez osiguranog smještaja i prijevoza.

Kako će se natjecatelji snaći u ovoj borbi bez scenarija, ali i kako će ih kroz sve izazove voditi uvijek dobro raspoložena Antonija uz komičara Antu Travizija, gledat ćemo vrlo brzo. Novi televizijski megahit 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL i platformu Voyo stiže već od ovoga rujna!

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