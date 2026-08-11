Predivna Antonija Blaće ponovno oduševila osmijehom: Uskoro preuzima voditeljsku palicu spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Na društvenim mrežama osvanula je preslatka fotka na kojem Antonija Blaće ne skida široki osmijeh s lica dok pozira okružena tirkiznom vodom i bujnim zelenilom. Uz ritmove poznatog hita, u opisu objave kratko i šarmantno stoji: "Izvinity, srećica", što je u kratkom roku prikupilo tisuće lajkova i pregršt komplimenata oduševljenih pratitelja.

Njezin prirodni izgled i iskrena radost još su jednom potvrdili zašto je jedno od najomiljenijih lica s malih ekrana, a reakcije publike samo dokazuju koliko je gledatelji jedva čekaju ponovno vidjeti u voditeljskoj ulozi.