Predivna Antonija Blaće ponovno oduševila osmijehom: Uskoro preuzima voditeljsku palicu spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Na društvenim mrežama osvanula je preslatka fotka na kojem Antonija Blaće ne skida široki osmijeh s lica dok pozira okružena tirkiznom vodom i bujnim zelenilom. Uz ritmove poznatog hita, u opisu objave kratko i šarmantno stoji: "Izvinity, srećica", što je u kratkom roku prikupilo tisuće lajkova i pregršt komplimenata oduševljenih pratitelja.
Njezin prirodni izgled i iskrena radost još su jednom potvrdili zašto je jedno od najomiljenijih lica s malih ekrana, a reakcije publike samo dokazuju koliko je gledatelji jedva čekaju ponovno vidjeti u voditeljskoj ulozi.
Pustolovina života stiže na male ekrane
Ove jeseni Antoniju gledamo u projektima bogatijima i dinamičnijima no ikad prije. Pred kandidatima novog showa je najsuroviji reality format u kojem sa samo jednim eurom u džepu moraju proći tisuće kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland, bez osiguranog smještaja i prijevoza.
Kako će se natjecatelji snaći u ovoj borbi bez scenarija, ali i kako će ih kroz sve izazove voditi uvijek dobro raspoložena Antonija uz komičara Antu Travizija, gledat ćemo vrlo brzo. Novi televizijski megahit 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL i platformu Voyo stiže već od ovoga rujna!