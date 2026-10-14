Preokret u 'Asia Expressu'! Je li Katarina nakon Majinih suza ipak odustala od Pina? 'Ja se ne želim voziti s vama'

Nakon što je Maja posumnjala da se između njezina prijatelja Pina Pingvina i Katarine Mamić rađaju simpatije, odnosi među natjecateljima 'Asia Expressa' postali su sve napetiji. Maja nije skrivala da joj njihova bliskost smeta te je Pinu poručila da se u show nije došao zaljubljivati, nego natjecati. Emocije su je toliko svladale da se čak dvaput rasplakala, no čini se da je sada došlo do neočekivanog preokreta.
Naime, Pino i Maja tijekom utrke pronašli su prijevoz te odlučili povesti i Gazele, Katarinu Mamić i Lunu. To ne bi bilo ništa neobično jer su ova dva para već nekoliko puta zajedno putovala, no Katarina je ovoga puta odlučno odbila njihovu ponudu. "Ja neću ići s njima. Fakat mi se ne da ići s njima", poručila je Luni.
Maja, koja je već sjedila u automobilu, pokušala ih je pozvati. "Ajde!", viknula je, no Katarina joj je jasno dala do znanja da se neće predomisliti. "Ja ne želim ići s vama", odgovorila joj je Katarina.
Maja je na njezine riječi samo zakolutala očima, dok je Pino ostao zbunjen takvom reakcijom. "Zašto, što je bilo?", upitao je, no odgovor nije dobio.
Koliko je Katarina bila odlučna u svojoj odluci, pokazala je i kasnije, kada je pred kamerama komentirala cijelu situaciju. "Ne bih ušla u taj pick-up ni da trebam u bolnicu", izjavila je Katarina.
Što je točno izazvalo ovako oštru Katarininu reakciju, zasad nije poznato. Nakon Majine ljubomore zbog njezine bliskosti s Pinom, čini se da su se odnosi među ovim parovima dodatno zakomplicirali, a što se krije iza Katarinina odbijanja, možda će postati jasnije u idućim epizodama 'Asia Expressa'.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.