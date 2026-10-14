Preokret u 'Asia Expressu'! Je li Katarina nakon Majinih suza ipak odustala od Pina? 'Ja se ne želim voziti s vama'

Nakon što je Maja dvaput zaplakala zbog napetosti povezanih s bliskošću Pina i Katarine, u 'Asia Expressu' dogodio se neočekivan preokret. Ovoga puta Katarina je odbila putovati s Jokerima, a njezina izjava pred kamerama otkrila je koliko joj je zasmetala cijela situacija

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Nakon što je Maja posumnjala da se između njezina prijatelja Pina Pingvina i Katarine Mamić rađaju simpatije, odnosi među natjecateljima 'Asia Expressa' postali su sve napetiji. Maja nije skrivala da joj njihova bliskost smeta te je Pinu poručila da se u show nije došao zaljubljivati, nego natjecati. Emocije su je toliko svladale da se čak dvaput rasplakala, no čini se da je sada došlo do neočekivanog preokreta. Naime, Pino i Maja tijekom utrke pronašli su prijevoz te odlučili povesti i Gazele, Katarinu Mamić i Lunu. To ne bi bilo ništa neobično jer su ova dva para već nekoliko puta zajedno putovala, no Katarina je ovoga puta odlučno odbila njihovu ponudu. "Ja neću ići s njima. Fakat mi se ne da ići s njima", poručila je Luni.

icon-expand icon-close icon-close Jokeri, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Maja, koja je već sjedila u automobilu, pokušala ih je pozvati. "Ajde!", viknula je, no Katarina joj je jasno dala do znanja da se neće predomisliti. "Ja ne želim ići s vama", odgovorila joj je Katarina. Maja je na njezine riječi samo zakolutala očima, dok je Pino ostao zbunjen takvom reakcijom. "Zašto, što je bilo?", upitao je, no odgovor nije dobio.

icon-expand Jokeri, Asia Express FOTO: RTL