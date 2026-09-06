Prepoznajete li ih? Oduvijek su bile nerazdvojne, a sada zajedno kreću u avanturu života na RTL-u!

Danas ih javnost prepoznaje po nevjerojatnoj energiji, stilu i glasnim osmijesima, no ove arhivske fotografije iz djetinjstva i mlađih dana iznova potvrđuju ono što svi koji ih poznaju već dobro znaju - Đana Smajo (23) i njezina mama Meri (47) oduvijek su imale poseban, neraskidiv odnos.
Gledatelji su Đanu upoznali još kao djevojčicu u RTL-ovim 'Zvjezdicama', nakon čega je glazbeni put gradila predanošću i radom sve do pobjede u regionalnom talent showu. Kroz sve te godine uspona, rada i nastupa, mama Meri bila joj je najveća i najglasnija podrška iz prvih redova.
'Oduvijek smo imale tu posebnu dinamiku'
Gledajući njihove stare fotografije, jasno je od koga je Đana naslijedila ne samo prepoznatljiv osmijeh i crte lica, već i neustrašiv, osebojan karakter. Meri, koja radi u administraciji i iznimno je aktivna na TikToku gdje dijeli svakodnevne modne savjete i obiteljske trenutke, u ovaj odnos donosi pravu 'milenijalsku' energiju.
"Mama mora imati komentar na apsolutno sve. Kod nas u kući to zovemo prigovaranjem, ali Bože moj... svaka mama milenijalka prigovara", uz osmijeh otkriva Đana, dodajući kako ne postoji osoba s kojom bi radije krenula na drugi kraj svijeta.
Iz obiteljskog doma direktno u azijsku divljinu
Ipak, udobnost doma i gledanje starih obiteljskih fotografija uskoro zamjenjuju surovim uvjetima na terenu. Kao jedan od najupečatljivijih parova novog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta', majka i kći morat će preživljavati s tek jednim eurom dnevno, bez vlastitog prijevoza i osiguranog smještaja kroz Kambodžu, Laos i Tajland.
Meri u ovaj izazov ulazi i s posebnom porukom za sve žene svoje generacije: "Kad dođu u određene godine, ljudi se počnu ponašati kao da neke stvari jednostavno više nisu za njih. Želim pokazati da duh može ostati mlad bez obzira na godine."
Iako su svjesne da ih na putu dugom tisućama kilometara čekaju umor, nepredvidivi izazovi i pokoja žestoka rasprava - baš kako to biva u svakom odnosu majke i kćeri - u jedno uopće ne sumnjaju: jedna od druge nikada neće odustati.
Kako će ovaj moćni splitski duo spojiti dalmatinski dišpet, glazbenu strast i obiteljsku povezanost na opasnoj 'Zmajevoj ruti', ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo!