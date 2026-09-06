Prepoznajete li ih? Oduvijek su bile nerazdvojne, a sada zajedno kreću u avanturu života na RTL-u!

Od malih nogu i obiteljskih albuma do nepredvidive azijske divljine - pjevačica Đana Smajo i njezina mama Meri pokazale su da je njihova povezanost neslomljiva, a sada su spremne za najteži televizijski izazov dosad

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Danas ih javnost prepoznaje po nevjerojatnoj energiji, stilu i glasnim osmijesima, no ove arhivske fotografije iz djetinjstva i mlađih dana iznova potvrđuju ono što svi koji ih poznaju već dobro znaju - Đana Smajo (23) i njezina mama Meri (47) oduvijek su imale poseban, neraskidiv odnos. Gledatelji su Đanu upoznali još kao djevojčicu u RTL-ovim 'Zvjezdicama', nakon čega je glazbeni put gradila predanošću i radom sve do pobjede u regionalnom talent showu. Kroz sve te godine uspona, rada i nastupa, mama Meri bila joj je najveća i najglasnija podrška iz prvih redova.

icon-expand icon-close icon-close Đana Smajo i Meri, Asia Express FOTO: Privatan album

'Oduvijek smo imale tu posebnu dinamiku'

Gledajući njihove stare fotografije, jasno je od koga je Đana naslijedila ne samo prepoznatljiv osmijeh i crte lica, već i neustrašiv, osebojan karakter. Meri, koja radi u administraciji i iznimno je aktivna na TikToku gdje dijeli svakodnevne modne savjete i obiteljske trenutke, u ovaj odnos donosi pravu 'milenijalsku' energiju. "Mama mora imati komentar na apsolutno sve. Kod nas u kući to zovemo prigovaranjem, ali Bože moj... svaka mama milenijalka prigovara", uz osmijeh otkriva Đana, dodajući kako ne postoji osoba s kojom bi radije krenula na drugi kraj svijeta.

icon-expand Asia Express - Đana FOTO: RTL

Iz obiteljskog doma direktno u azijsku divljinu

Ipak, udobnost doma i gledanje starih obiteljskih fotografija uskoro zamjenjuju surovim uvjetima na terenu. Kao jedan od najupečatljivijih parova novog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta', majka i kći morat će preživljavati s tek jednim eurom dnevno, bez vlastitog prijevoza i osiguranog smještaja kroz Kambodžu, Laos i Tajland. Meri u ovaj izazov ulazi i s posebnom porukom za sve žene svoje generacije: "Kad dođu u određene godine, ljudi se počnu ponašati kao da neke stvari jednostavno više nisu za njih. Želim pokazati da duh može ostati mlad bez obzira na godine." Iako su svjesne da ih na putu dugom tisućama kilometara čekaju umor, nepredvidivi izazovi i pokoja žestoka rasprava - baš kako to biva u svakom odnosu majke i kćeri - u jedno uopće ne sumnjaju: jedna od druge nikada neće odustati.

icon-expand Asia Express - Meri i Dana FOTO: RTL