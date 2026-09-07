Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Prepoznajete li je? Fotka za prvi dan škole skriva omiljeno TV lice koje uskoro osvaja 'Asia Express'

Slatka djevojčica s crvenom mašnom u kosi danas je jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-a - doznajte o komu je riječ i u kakvom je novom izazovu gledamo

RTL.hr
07.09.2026 12:00

Znatiželjne oči, prepoznatljiv blagi osmijeh i simpatična crvena mašna u kosi - djevojčica s fotografije iz obiteljskog albuma danas je jedno od najomiljenijih lica s malih ekrana bez kojeg su televizijske avanture i traženje ljubavi na RTL-u postali nezamislivi. Ako je niste odmah prepoznali na ovoj retro uspomeni iz djetinjstva, riječ je o Aniti Martinović!

Anita Martinović, Asia Express
Anita Martinović, Asia Express FOTO: Privatan album

Od televizijske kandidatkinje do omiljene voditeljice

Njezin put do malih ekrana bio je iznimno zanimljiv i dinamičan. Publiku je u startu osvojila svojom neposrednošću, prirodnim šarmom i zaraznom energijom kada se prvi put pojavila pred kamerama kao kandidatkinja u 'Gospodinu Savršenom'. Njezin talent i spontanost ubrzo su prepoznati, pa je napravila veliku karijernu preokretnicu i preuzela voditeljsku palicu u kultnom showu 'Ljubav je na selu'.

Anita Martinović
Anita Martinović FOTO: RTL

Kroz sezone emitiranja, Anita je proputovala svaki kutak Hrvatske, spajala usamljena srca, tješila farmere i postala omiljeno lice u domovima gledatelja diljem zemlje.

Ljubav je na selu - Anita Martinović
Ljubav je na selu - Anita Martinović FOTO: RTL

Novi životni i televizijski izazov u Aziji

No, nakon godina provedenih na domaćim imanjima, Anita je odlučila potražiti potpuno novi adrenalin. Ovog puta izlazi iz svoje komforne zone voditeljice i ponovno uskače u ulogu natjecateljice, ali u daleko ekstremnijim uvjetima.

Zajedno sa svojim dečkom, slovenskim poduzetnikom Aleksejem Škaricom, Anita kreće u avanturu života u novom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Pred njima su tisuće kilometara kroz nepredvidive azijske predjele, autostopiranje, snalaženje s minimalnim dnevnim budžetom i fizički iscrpljujući zadaci na terenu.

Asia Express, Aleksej i Anita
Asia Express, Aleksej i Anita FOTO: RTL

Kako će se voditeljica snaći daleko od doma te hoće li joj zarazni osmijeh pomoći u svladavanju najtežih azijskih prepreka, doznajte odmah u showu Asia Express: Zmajeva ruta.

asiaexpresshrvatska anita martinović asiaexpresshr
Asia Express: Zmajeva ruta

Čekanju je kraj! Prvu epizodu spektakla 'Asia Express' gledajte odmah na platformi Voyo

Moglo bi te zanimati

Čekanju je kraj! Prvu epizodu spektakla 'Asia Express' gledajte odmah na platformi Voyo

'Oslobodite se za utorak!' Marijana Batinić najavila 'Asia Express', show o kojem će se pričati

Od skakavaca i crvenih mrava do spavanja u gostima: produkcija 'Asia Expressa' otkriva detalje snimanja u Aziji

'Nosim svoju jastučnicu sa sobom gdje god!': Đana Smajo o najvećem izazovu u 'Asia Expressu' i avanturi života s mamom Meri

Ovo se ne propušta! Antonija Blaće pokazala nevjerojatne prizore sa snimanja 'Asia Expressa'

Sjećate li se ljepotice koja je ponijela titulu Miss Hrvatske? Katarina Mamić sada putuje u 'Asia Express'

Pročitaj na Net.hr
Osijek na nogama zbog zgodnih legica: Pogledajte kakve su se ljepotice prošetale gradom
Prevara teška milijun funti: Šamanka je varala elitu, a jedna smrt ostaje misterij
'Specijalisti Zagreb’ love mutnog poduzetnika i istražuju mračnu stranu sporta
Duboki delkote i goli bokovi mamili poglede: Ruska 'bomba' raspametila Veneciju
Pjevačica albanskih korijena požalila se na komentare o svojem tijelu: 'Želim se odjenuti seksi'
Tko je najveći šarmer, a tko prvi dolazi na set? Ivan Barišić otkrio nam je zanimljive detalje
Romantika na jezeru: Katie Holmes i osam godina mlađi dečko ne skidaju ruke jedno s drugoga
Prije 18 godina napustio nas je Dino Dvornik, neponovljivi kralj hrvatskog funka
Nakon što je izgubila oko 50 kilograma, Marica iz 'Života na vagi' kreće u novu transformaciju
Poznati turski glumac preminuo sam u stanu, pronašla ga djevojka