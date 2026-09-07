Prepoznajete li je? Fotka za prvi dan škole skriva omiljeno TV lice koje uskoro osvaja 'Asia Express'

Znatiželjne oči, prepoznatljiv blagi osmijeh i simpatična crvena mašna u kosi - djevojčica s fotografije iz obiteljskog albuma danas je jedno od najomiljenijih lica s malih ekrana bez kojeg su televizijske avanture i traženje ljubavi na RTL-u postali nezamislivi. Ako je niste odmah prepoznali na ovoj retro uspomeni iz djetinjstva, riječ je o Aniti Martinović !

Njezin put do malih ekrana bio je iznimno zanimljiv i dinamičan. Publiku je u startu osvojila svojom neposrednošću, prirodnim šarmom i zaraznom energijom kada se prvi put pojavila pred kamerama kao kandidatkinja u 'Gospodinu Savršenom'. Njezin talent i spontanost ubrzo su prepoznati, pa je napravila veliku karijernu preokretnicu i preuzela voditeljsku palicu u kultnom showu 'Ljubav je na selu'.

Kroz sezone emitiranja, Anita je proputovala svaki kutak Hrvatske, spajala usamljena srca, tješila farmere i postala omiljeno lice u domovima gledatelja diljem zemlje.

No, nakon godina provedenih na domaćim imanjima, Anita je odlučila potražiti potpuno novi adrenalin. Ovog puta izlazi iz svoje komforne zone voditeljice i ponovno uskače u ulogu natjecateljice, ali u daleko ekstremnijim uvjetima.

Zajedno sa svojim dečkom, slovenskim poduzetnikom Aleksejem Škaricom, Anita kreće u avanturu života u novom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Pred njima su tisuće kilometara kroz nepredvidive azijske predjele, autostopiranje, snalaženje s minimalnim dnevnim budžetom i fizički iscrpljujući zadaci na terenu.