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Asia Express: Zmajeva ruta

Prepoznajete li ove preslatke djevojčice? Sada zajedno idu u avanturu života 'Asia Express'

Fotografije iz djetinjstva i mladosti otkrivaju jednu posebnu priču – onu o Borni Kotromanić i njezinoj rodici Vesni Banović, koje već desetljećima povezuje blizak obiteljski odnos

RTL.hr
05.09.2026 08:00

Iako ih dijeli razlika u godinama, povezanost Borne Kotromanić i njezine rodice, producentice Vesne Banović kroz godine je samo rasla, a za nekoliko dana moći ćete ih zajedno gledati u RTL-ovu avanturističkom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Borna Kotromanić i Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić i Vesna Banović, Asia Express FOTO: Privatni album

Razlika u godinama

Borna je bila starija rodica koja je prolazila neke životne faze prije Vesne, no kako su odrastale, ta razlika postajala je sve manje važna. 

"Da, tu je deset godina razlike, što je kroz godine sve manje dolazilo do izražaja", govori nam Vesna, koja je s nama podijelila zajedničke fotografije nje i Borne. 

Borna Kotromanić i Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić i Vesna Banović, Asia Express FOTO: Privatni album

Djetinjstvo i mladost u Omišu

Fotografije koje su podijelile vraćaju u neka prošla vremena i pokazuju koliko su se njih dvije mijenjale kroz godine – od djevojčica na početku životnog puta do žena koje danas imaju vlastite karijere.

"Ja sam s roditeljima živjela u Omišu, a Borna je u jednom periodu dugo boravila s djedom i bakom, čija je kuća bila blizu naše. Isprva smo vrijeme provodile u dvorištu, a kasnije smo zajedno odlazile na sport i večernja druženja", dodaje. 

Borna Kotromanić i Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić i Vesna Banović, Asia Express FOTO: Privatni album

Život u inozemstvu

"Kad se Borna odselila, viđanja su se uglavnom svela na ljeta. Dok je živjela u Parizu i Švicarskoj, znala sam je posjetiti, ali kad bi ona došla u Hrvatsku obavezno smo provodile dio vremena zajedno", govori nam Vesna. Iza njih su brojni zajednički trenuci, a sada će prvi put zajedno stati pred televizijske kamere u potpuno novoj ulozi.

Borna Kotromanić i Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić i Vesna Banović, Asia Express FOTO: Privatni album

Nova avantura

U 'Asia Expressu' Borna i Vesna neće se oslanjati samo na obiteljsko razumijevanje, nego i na snalažljivost, strpljenje i sposobnost prilagodbe. Putovanje kroz Aziju stavit će njihov odnos na nove testove, ali s obzirom na to koliko se dugo poznaju, upravo bi njihova povezanost mogla biti jedan od najvećih aduta.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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