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Asia Express: Zmajeva ruta

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu? Ona je poznata RTL-ova voditeljica, a sada ulazi u 'Asia Express'

Od djevojčice iz Slavonskog Broda do poznatog televizijskog lica - to je put Anite Martinović, koju ćete od 8. rujna moći gledati u novom RTL-ovom avanturističkom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

RTL.hr
06.09.2026 07:00

Anita Martinović, televizijska voditeljica i natjecateljica u 'Asia Expressu' podijelila je s nama fotografije iz njezina djetinjstva i mladosti, koje otkrivaju neke sasvim drugačije trenutke – prije televizije, voditeljskih uloga i velikih projekata.

Djetinjstvo u Slavonskom Brodu

Anita je odrasla u Slavonskom Brodu, a prije televizijske karijere završila je studij modnog dizajna. Njezin profesionalni put isprva nije bio vezan uz televiziju, no upravo su je komunikativnost, spontanost i energija kasnije doveli do novih prilika.

Šira javnost prvi put ju je upoznala 2019. godine kada je sudjelovala u drugoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'. Iako je tada bila u ulozi kandidatkinje, upravo joj je to iskustvo otvorilo vrata televizijskog svijeta.

Voditeljska uloga

Nakon toga uslijedio je veliki profesionalni zaokret. Anita je 2021. godine preuzela voditeljsku ulogu u popularnom RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', gdje je svojim pristupom i neposrednošću osvojila gledatelje te postala jedno od zaštitnih lica emisije.

Danas je gledatelji poznaju upravo kao voditeljicu, a u 'Asia Express' ponovno će stati kao natjecateljica. U avanturu kroz Aziju kreće sa svojim partnerom Aleksejem Škaricom.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

asia express anita martinović djetinjstvo
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