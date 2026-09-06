Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu? Ona je poznata RTL-ova voditeljica, a sada ulazi u 'Asia Express'

Od djevojčice iz Slavonskog Broda do poznatog televizijskog lica - to je put Anite Martinović, koju ćete od 8. rujna moći gledati u novom RTL-ovom avanturističkom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

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Anita Martinović, televizijska voditeljica i natjecateljica u 'Asia Expressu' podijelila je s nama fotografije iz njezina djetinjstva i mladosti, koje otkrivaju neke sasvim drugačije trenutke – prije televizije, voditeljskih uloga i velikih projekata.

icon-expand FOTO: Privatni album

icon-expand FOTO: Privatni album

icon-expand FOTO: Privatni album

icon-expand FOTO: Privatni album

icon-expand FOTO: Privatni album

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL Anita Martinović, Asia Express 1 / 15





























Djetinjstvo u Slavonskom Brodu

Anita je odrasla u Slavonskom Brodu, a prije televizijske karijere završila je studij modnog dizajna. Njezin profesionalni put isprva nije bio vezan uz televiziju, no upravo su je komunikativnost, spontanost i energija kasnije doveli do novih prilika. Šira javnost prvi put ju je upoznala 2019. godine kada je sudjelovala u drugoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'. Iako je tada bila u ulozi kandidatkinje, upravo joj je to iskustvo otvorilo vrata televizijskog svijeta.

Voditeljska uloga