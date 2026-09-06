Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu? Ona je poznata RTL-ova voditeljica, a sada ulazi u 'Asia Express'

Anita Martinović, televizijska voditeljica i natjecateljica u 'Asia Expressu' podijelila je s nama fotografije iz njezina djetinjstva i mladosti, koje otkrivaju neke sasvim drugačije trenutke – prije televizije, voditeljskih uloga i velikih projekata.
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: Privatni album
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Djetinjstvo u Slavonskom Brodu
Anita je odrasla u Slavonskom Brodu, a prije televizijske karijere završila je studij modnog dizajna. Njezin profesionalni put isprva nije bio vezan uz televiziju, no upravo su je komunikativnost, spontanost i energija kasnije doveli do novih prilika.
Šira javnost prvi put ju je upoznala 2019. godine kada je sudjelovala u drugoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'. Iako je tada bila u ulozi kandidatkinje, upravo joj je to iskustvo otvorilo vrata televizijskog svijeta.
Voditeljska uloga
Nakon toga uslijedio je veliki profesionalni zaokret. Anita je 2021. godine preuzela voditeljsku ulogu u popularnom RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', gdje je svojim pristupom i neposrednošću osvojila gledatelje te postala jedno od zaštitnih lica emisije.
Danas je gledatelji poznaju upravo kao voditeljicu, a u 'Asia Express' ponovno će stati kao natjecateljica. U avanturu kroz Aziju kreće sa svojim partnerom Aleksejem Škaricom.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.