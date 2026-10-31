Preživjeli su blato, neobične domaćine i male svađe, ali ne i eliminaciju! Ovo je put Savršenih u 'Asia Expressu'

Anastasia Kaleb i Petar Rašić, poznatiji kao Savršeni, završili su svoje putovanje u 'Asia Expressu'. Nakon što su ih ostali timovi izglasali za eliminacijsku utrku, posljednji su stigli na cilj i tako se oprostili od natjecanja. Iako neće nastaviti avanturu u Tajlandu, iz showa su otišli bez zamjeranja, zahvalni na iskustvu i novim poznanstvima. Njihovo putovanje kroz Laos bilo je ispunjeno neobičnim zadacima, snalaženjem u nepoznatim situacijama, pokojom nesuglasicom, ali i brojnim romantičnim trenucima. Prisjetimo se kako su se Savršeni snašli daleko od svijeta u kojem je započela njihova ljubavna priča.
Od 'Gospodina Savršenog' do avanture u Laosu
Anastasia i Petar pridružili su se ostalim natjecateljima kada je 'Asia Express' stigao u Laos, a njihov dolazak bio je veliko iznenađenje za ostale timove. Par koji se zaljubio u 'Gospodinu Savršenom' odlučio je svoju vezu iskušati u potpuno drukčijim okolnostima. Umjesto romantičnih spojeva i ruža, dočekali su ih zahtjevni zadaci, utrka s vremenom i neizvjesnost oko prijevoza i smještaja. "Romantični dio smo prošli, trebali smo avanturu", poručili su na početku. Iako su se morali prilagoditi novom načinu putovanja, vrlo brzo počeli su pronalaziti zajednički ritam. Poseban izazov bilo im je stopiranje, koje je Anastasia uglavnom prepuštala Petru jer je vjerovala u njegovu snalažljivost.
Od fermentirane ribe do lova na jegulje
Savršeni su se već prvog dana suočili s jednim od neugodnijih zadataka, traženjem metalnih štapića u posudi s fermentiranom ribljom pastom. Nisu ih zaobišli ni drugi izazovi koji su zahtijevali izlazak iz zone komfora. Posebno će pamtiti lov na jegulje u blatnjavom bazenu, tijekom kojeg se Anastasia poskliznula i završila u blatu. Ipak, iznenadila je samu sebe kada je shvatila da joj hvatanje jegulja nije toliko neugodno koliko je očekivala. Ni Petru nisu svi zadaci išli od ruke. Tijekom vožnje bicikla natovarenog košarama jedva je uspijevao održavati ravnotežu, a dodatne probleme stvorile su mu krave na cesti. Anastasia nije propustila priliku našaliti se na njegov račun, no sve je završilo smijehom.
Smještaji puni iznenađenja i neobična pravila domaćina
Jedan od najvećih izazova 'Asia Expressa' pronalazak je prenoćišta, no Petar i Anastasia već su na početku pokazali da se znaju snaći. Dok su drugi sumnjali u njihov uspjeh, oni su gotovo bez poteškoća pronašli smještaj. Pokucali su na prva vrata, a Petar je domaćine pokušao pridobiti komunikacijom na nekoliko jezika. Njihova je molba odmah prihvaćena, što su proslavili poljupcem. Ipak, nisu svi smještaji bili tako jednostavni. Jednom su ih domaćini iznenadili pravilima prema kojima nisu smjeli spavati zajedno, grliti se ni ljubiti. Anastasia je bila zatečena, a u šali je posumnjala da se Petar sviđa domaćici. Tijekom putovanja doživjeli su i druge neobične susrete, poput onog s malim šišmišem kojeg su primijetili na terasi smještaja.
Ni Savršeni nisu bili pošteđeni malih nesuglasica
Iako su tijekom natjecanja uglavnom djelovali složno, Anastasia i Petar imali su i nekoliko trenutaka u kojima su im popustili živci. Prva manja nesuglasica dogodila se već tijekom zadatka s fermentiranom ribljom pastom, kada je Anastasia prerano predala pronađeni štapić, iako je Petar imao duži. Anastasia se rastužila misleći da se ljuti na nju, no Petar ju je brzo umirio. Napetosti je bilo i tijekom utrke za novac, kada se Petar želio diviti ljepoti parka, dok je Anastasia inzistirala da požure sa zadatkom. Zaiskrilo je i tijekom školske olimpijade, kada su morali usklađeno svladavati prepreke na drvenim skijama. Anastasia je tada izgubila strpljenje, no ubrzo je priznala da je pretjerala, a Petar joj nije zamjerio.
Ljubav je ipak bila najvažnija
Premda su u 'Asia Express' stigli spremni na avanturu, Anastasia i Petar pokazali su da se romantika može pronaći i usred napornih utrka, neizvjesnih putovanja i neobičnih zadataka. Njihove nježnosti, šale i međusobna podrška često su dolazile do izražaja, a jedan od najslađih trenutaka dogodio se nakon noći provedene u hramu. Iako su znali da ondje nije dopušteno grljenje i ljubljenje, tijekom jutarnjeg plesa nisu odoljeli poljupcu. "Kad smo zaplesali, to nas je ponijelo, pa smo se morali poljubiti", priznao je Petar. Njihova ljubavna priča tako je dobila još jedno posebno poglavlje, a iako su se oprostili od 'Asia Expressa', iz natjecanja su ponijeli uspomene, zajednička iskustva i još bolje razumijevanje jedno drugoga.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.