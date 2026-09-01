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Asia Express: Zmajeva ruta

Prijatelji, partneri, roditelji i djeca... Tko će se u 'Asia Expressu' zbližiti, a tko posvađati?

Novi avanturistički show RTL-a odvodi u zemlje jugoistočne Azije devet parova. Neki od njih povezani su obiteljski, drugi su dugogodišnji prijatelji, a tu je i jedan ljubavni par. Kako će na njihove odnose utjecati izazovi koje donosi zahtjevno putovanje iz Kambodže, preko Laosa do Tajlanda, gledatelji mogu pratiti od utorka, 8. rujna

RTL.hr
01.09.2026 17:00

Jedan euro dnevno, potraga za prijevozom i smještajem, fizički i mentalni izazovi te stalna utrka s vremenom nisu samo test snalažljivosti nego i odnosa koji će konstantno biti na kušnji.

Devet parova

'Asia Express: Zmajeva ruta' okuplja četiri obiteljski povezana para - Luciano Plazibat u show ulazi s tatom, pjevačici Đani Smajo suputnica je majka, poduzetnica Borna Kotromanić u Aziju vodi rodicu, a poduzetnik i političar Niko Kartelo nećaka. Tu su i prijateljske snage - influenceri Ella Dvornik i Pino Pingvino odlučili su zaigrati s dugogodišnjim prijateljima. Tu su i dva prijateljski i poslovno povezana para - modeli Katarina Mamić i Luna Valas te rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem. Jedini ljubavni par čine TV voditeljica Anita Martinović i slovenski poduzetnik Aleksej Škarica. Kome od njih će prepreke na putu najteže pasti na odnos.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Bliskost koju natjecatelji već imaju mogla bi im biti velika prednost, ali i dodatni izazov. Oni koji se dugo poznaju lakše će prepoznati reakcije svog partnera, znati kada preuzeti inicijativu i kada pružiti podršku, no upravo takvi odnosi često nose i direktniju komunikaciju u stresnim situacijama.

Teški uvjeti i tenzije

U uvjetima umora, gladi, stresa i stalne neizvjesnosti i najmanje razlike mogle bi doći do izražaja. Netko će možda otkriti da s osobom koju poznaje godinama odlično funkcionira i pod pritiskom, dok će drugi prvi put morati pronaći način kako riješiti sukob kada nema vremena za povlačenje i predah.

Zato 'Asia Express: Zmajeva ruta' neće testirati samo snalažljivost, izdržljivost i želju za pobjedom, nego i čvrstoću odnosa. Hoće li zajedničko iskustvo neke parove dodatno zbližiti ili će izazovi na putu otvoriti nesuglasice koje kod kuće lakše ostaju po strani, pokazat će uzbudljiva avantura kroz jugoistočnu Aziju.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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