Prijatelji, partneri, roditelji i djeca... Tko će se u 'Asia Expressu' zbližiti, a tko posvađati?

Jedan euro dnevno, potraga za prijevozom i smještajem, fizički i mentalni izazovi te stalna utrka s vremenom nisu samo test snalažljivosti nego i odnosa koji će konstantno biti na kušnji.

Bliskost koju natjecatelji već imaju mogla bi im biti velika prednost, ali i dodatni izazov. Oni koji se dugo poznaju lakše će prepoznati reakcije svog partnera, znati kada preuzeti inicijativu i kada pružiti podršku, no upravo takvi odnosi često nose i direktniju komunikaciju u stresnim situacijama.

U uvjetima umora, gladi, stresa i stalne neizvjesnosti i najmanje razlike mogle bi doći do izražaja. Netko će možda otkriti da s osobom koju poznaje godinama odlično funkcionira i pod pritiskom, dok će drugi prvi put morati pronaći način kako riješiti sukob kada nema vremena za povlačenje i predah.

Zato 'Asia Express: Zmajeva ruta' neće testirati samo snalažljivost, izdržljivost i želju za pobjedom, nego i čvrstoću odnosa. Hoće li zajedničko iskustvo neke parove dodatno zbližiti ili će izazovi na putu otvoriti nesuglasice koje kod kuće lakše ostaju po strani, pokazat će uzbudljiva avantura kroz jugoistočnu Aziju.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.