Gazde i Jokeri zalutali su na početku utrke za ostanak u 'Asia Expressu'

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Jokeri su među četiri para koji se bore za ostanak u 'Asia Expressu', a na početku napete utrke shvatili su da došli na pogrešnu tržnicu Sukhotai. Naime, Maji je jedna gospođa otkrila da to nije taj market. "Ispostavilo se da ima još jedan koji nije u starom gradu", rekao je Pino.

icon-expand icon-close icon-close Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

I Gazde su došle na krivu tržnicu. "Dobro, fulali smo market i to je to", komentirao je Niko. Za razliku od Gazda i Jokera, Gazele su dobro procijenile situaciju pa su autom otišle na onu pravu tržnicu udaljenu 12 kilometara.

icon-expand Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL