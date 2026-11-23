Jokeri su među četiri para koji se bore za ostanak u 'Asia Expressu', a na početku napete utrke shvatili su da došli na pogrešnu tržnicu Sukhotai. Naime, Maji je jedna gospođa otkrila da to nije taj market. "Ispostavilo se da ima još jedan koji nije u starom gradu", rekao je Pino.
I Gazde su došle na krivu tržnicu. "Dobro, fulali smo market i to je to", komentirao je Niko. Za razliku od Gazda i Jokera, Gazele su dobro procijenile situaciju pa su autom otišle na onu pravu tržnicu udaljenu 12 kilometara.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.