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Asia Express: Zmajeva ruta

Proglašena je najljepšom Hrvaticom, a sad Katarina Mamić ulazi u 'Asia Express': 'Volim izazove i nepoznato'

Nekadašnja nositeljica titule najljepše Hrvatice modne piste zamjenjuje azijskom divljinom. Otkrila je što očekuje od nadolazeće avanture, kako funkcionira s partnericom Lunom Valas te kakav je njezin trenutni ljubavni status

RTL.hr
01.09.2026 14:00

Bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić uskoro stiže na male ekrane u potpuno novom izdanju. U RTL-ovom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' snage će udružiti s kolegicom i prijateljicom Lunom Valas, a u razgovoru za Net.hr otvoreno je progovorila o svim izazovima koji ih čekaju.

Izlazak iz zone komfora i nepredvidive situacije

Kako ističe, najviše ju je privukla upravo ideja putovanja i ulaska u potpuno nepoznatu kulturu.

"Najviše me privukla sama ideja putovanja kroz potpuno drugačiju kulturu, ali i činjenica da je ovo iskustvo koje vas izbaci iz zone komfora. Volim izazove i pomisao da ne znate što vas čeka iz dana u dan bila mi je jako uzbudljiva", priznala je Katarina za Net.hr, dodavši kako joj je najveći strah bio vezan uz nepredviđene okolnosti i fizičku zahtjevnost.

Iako je imala okvirnu strategiju, naglašava da je u ovakvom formatu ključno izbjeći paniku, ostati smiren i brzo se prilagođavati terenu.

Katarina, Asia Express: Zmajeva ruta
Katarina, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Prijateljstvo s Lunom Valas i mandat Miss Hrvatske

Katarina se prisjetila i prvog susreta s kolegicom Lunom iza kulisa modnih revija. Iako su karakterno različite - Katarina za sebe kaže da je impulsivnija, dok je Luna smirenija i promišljenija  ističe kako se upravo zbog toga savršeno nadopunjuju.

Dotaknula se i svoje titule Miss Hrvatske, koju je zbog pandemije nosila čak četiri godine.

"Bilo je to jako neobično razdoblje i sigurno nije izgledalo onako kako sam zamišljala. Pandemija je sve usporedila i promijenila, ali danas na to gledam kao na jedno posebno životno iskustvo", poručila je.

Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta
Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Fokus na karijeru i jasan stav o muškarcima

Iako je modno tržište u Hrvatskoj malo, Katarina naglašava da se uz trud i profesionalnost može izgraditi lijepa karijera, a izvan kamera preferira miran život s obitelji i prijateljima. Na pitanje o ljubavnom životu i tome kakav bi je muškarac mogao osvojiti, bivša misica imala je vrlo direktan odgovor.

"Iskreno, trenutno me to uopće ne zanima. Ne tražim muškarca niti osjećam da mi nešto nedostaje. Dobro mi je ovako kako jest, a ljubav se ionako ne može planirati", zaključila je Katarina.

Kako će se Katarina i Luna snaći u teškim uvjetima i hoće li im smirenost i uigranost donijeti pobjedu, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo!

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