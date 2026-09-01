Proglašena je najljepšom Hrvaticom, a sad Katarina Mamić ulazi u 'Asia Express': 'Volim izazove i nepoznato'

Nekadašnja nositeljica titule najljepše Hrvatice modne piste zamjenjuje azijskom divljinom. Otkrila je što očekuje od nadolazeće avanture, kako funkcionira s partnericom Lunom Valas te kakav je njezin trenutni ljubavni status

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Bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić uskoro stiže na male ekrane u potpuno novom izdanju. U RTL-ovom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' snage će udružiti s kolegicom i prijateljicom Lunom Valas, a u razgovoru za Net.hr otvoreno je progovorila o svim izazovima koji ih čekaju.

Izlazak iz zone komfora i nepredvidive situacije

Kako ističe, najviše ju je privukla upravo ideja putovanja i ulaska u potpuno nepoznatu kulturu. "Najviše me privukla sama ideja putovanja kroz potpuno drugačiju kulturu, ali i činjenica da je ovo iskustvo koje vas izbaci iz zone komfora. Volim izazove i pomisao da ne znate što vas čeka iz dana u dan bila mi je jako uzbudljiva", priznala je Katarina za Net.hr, dodavši kako joj je najveći strah bio vezan uz nepredviđene okolnosti i fizičku zahtjevnost. Iako je imala okvirnu strategiju, naglašava da je u ovakvom formatu ključno izbjeći paniku, ostati smiren i brzo se prilagođavati terenu.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Prijateljstvo s Lunom Valas i mandat Miss Hrvatske

Katarina se prisjetila i prvog susreta s kolegicom Lunom iza kulisa modnih revija. Iako su karakterno različite - Katarina za sebe kaže da je impulsivnija, dok je Luna smirenija i promišljenija ističe kako se upravo zbog toga savršeno nadopunjuju. Dotaknula se i svoje titule Miss Hrvatske, koju je zbog pandemije nosila čak četiri godine. "Bilo je to jako neobično razdoblje i sigurno nije izgledalo onako kako sam zamišljala. Pandemija je sve usporedila i promijenila, ali danas na to gledam kao na jedno posebno životno iskustvo", poručila je.

icon-expand Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

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