Provocira li to Vesna svoju rodicu Bornu? 'Stigle su nam Gazele, Gazele se super bore, brze su cure'

Jedan od zadataka u Laosu odveo je natjecatelje Asia Expressa' preko rijeke Mekong, a upravo je trajekt postao mjesto neočekivano mirnog susreta Gusarica i Gazela. S obzirom na to da između ova dva para dosad nije nedostajalo napetosti, zajednička vožnja odmah je privukla pažnju.

Na trajektu su se zajedno našli Zlatni dečki, Gazele i Gusarice, a Vesna je prva komentirala dolazak suparnica. "Stigle su nam Gazele, Gazele se super bore, brze su cure", rekla je, dok je Borna ostala po strani i nije se uključivala u razgovor.

Vesna je ubrzo preuzela i kormilo, a prizor nije promaknuo Katarini . "Samo joj lepeza fali", našalila se, dok je Vesna dobacila: "Je l' vas dobro vozim, Gazele?" Katarina joj je uzvratila: "Sjajna si. Nije tebi ovo prvi put."

"Jesam li Gusarica ili ne?", zaključila je Vesna, a barem je tih nekoliko minuta na Mekongu prošlo bez novih trzavica između dvaju timova. Doduše, dok su se svi družili, Borna se držala po strani.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.