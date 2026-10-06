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Asia Express: Zmajeva ruta

Provocira li to Vesna svoju rodicu Bornu? 'Stigle su nam Gazele, Gazele se super bore, brze su cure'

Nakon svih napetosti između Gusarica i Gazela, zajednička vožnja trajektom preko Mekonga prošla je iznenađujuće mirno. Vesna je čak preuzela kormilo, Katarina joj dobacila kompliment, a Borna se držala po strani

RTL.hr
06.10.2026 11:30

Jedan od zadataka u Laosu odveo je natjecatelje Asia Expressa' preko rijeke Mekong, a upravo je trajekt postao mjesto neočekivano mirnog susreta Gusarica i Gazela. S obzirom na to da između ova dva para dosad nije nedostajalo napetosti, zajednička vožnja odmah je privukla pažnju.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Na trajektu su se zajedno našli Zlatni dečki, Gazele i Gusarice, a Vesna je prva komentirala dolazak suparnica. "Stigle su nam Gazele, Gazele se super bore, brze su cure", rekla je, dok je Borna ostala po strani i nije se uključivala u razgovor.

Gusarice, Gazele, Zlatni dečki, Asia Express
Gusarice, Gazele, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Vesna je ubrzo preuzela i kormilo, a prizor nije promaknuo Katarini. "Samo joj lepeza fali", našalila se, dok je Vesna dobacila: "Je l' vas dobro vozim, Gazele?" Katarina joj je uzvratila: "Sjajna si. Nije tebi ovo prvi put."

Borna, Asia Express
Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Jesam li Gusarica ili ne?", zaključila je Vesna, a barem je tih nekoliko minuta na Mekongu prošlo bez novih trzavica između dvaju timova. Doduše, dok su se svi družili, Borna se držala po strani. 

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Asia Express: Zmajeva ruta

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