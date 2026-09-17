Provokacije, eliminacije i izazov koji može srušiti i najbrže: Koji tim večeras prvi napušta 'Asia Express'?

Večeras u 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express'. Još jedan dan u Kambodži za timove će biti najnapetiji dosad jer, uz novi dio puta koji moraju prijeći, netko od njih zauvijek napušta show.

icon-close

Još jedan dan u Kambodži za timove će biti najnapetiji dosad jer, uz novi dio puta koji moraju prijeći, netko od njih zauvijek napušta 'Asia Express'. Jutro nakon buđenja timovi će započeti prilično optimistično – doručak s lokalcima, potrebni sati sna i međusobno bodrenje bit će prisutni kod većine. A kad utrka ponovno krene, dio timova pokazat će da su itekako dobro učili na prijašnjim pogreškama pa će si prijevoz za idući dio zadane rute osigurati i prije vremena! Napetost, brojanje svake sekunde, trčanje, preklinjanje i tulum u kombiju – svatko će današnje kilometre odraditi na svoj način. No hoće li se jednome paru prevelika opuštenost na kraju obiti o glavu?

icon-expand icon-close icon-close Parovi s imunitetom, Asia Express FOTO: RTL

Voditeljica Antonija Blaće ugostit će sve timove na Express vijeću, koje će nekima od njih odrediti sudbinu jer vrijeme je za prve eliminacije. Gusarice i Spartanci, pak, uživaju u svom imunitetu i ovaj put mogu odahnuti jer sigurni su od ispadanja.

icon-expand Asia Express FOTO: RTL

Vijeće će biti prilika da si svatko u lice kaže ono što misli. Neki će odlučiti pružiti ruku pomirenja, drugi će i dalje ostati posvađani, neki će se braniti da bi nekoliko minuta poslije sva dobrota pala u vodu. Tko je iskren, tko igra prljavo i je li rivalstvo jače od dobrih međusobnih odnosa? Kontradiktorna je, kao da ima neku taktiku", komentirat će jedna natjecateljica Bornu Kotromanić nakon što čuje njezina objašnjenja.

icon-expand Borna i Vesna, Asia Express FOTO: RTL