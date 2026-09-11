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Asia Express: Zmajeva ruta

Prva svađa Pina Pingvina i Maje u 'Asia Expressu': 'On samo staje s ljudima koji ne znaju engleski'

Čak ni najskladniji timovi u 'Asia Expressu' nisu imuni na stres i umor. U trećoj epizodi prvi put je došlo do neslaganja između Maje i Pina, no njihova je rasprava pokazala i koliko se dobro poznaju – rekli su što ih muči i vrlo brzo nastavili dalje.

RTL.hr
11.09.2026 08:00

Treća epizoda 'Asia Expressa' donijela je i prvi trenutak napetosti između Pina Pingvina i njegove prijateljice Maje. Par koji je dosad djelovao vrlo skladno i smireno, ovaj se put našao pred izazovom različitih pogleda na taktiku tijekom utrke.

Pino Pingvino, Maja, Asia Express
Pino Pingvino, Maja, Asia Express FOTO: RTL

Problem je nastao tijekom potrage za prijevozom, kada Maji nije odgovaralo koliko vremena Pino troši na razgovore s ljudima koje susreću na putu.

Pino Pingvino, Maja, Asia Express
Pino Pingvino, Maja, Asia Express FOTO: RTL

"Ja neću to raditi. Meni je pun k. On samo staje s ljudima koji ne znaju pričati engleski i gubi vrijeme", požalila se Maja. Pino je pokušao objasniti kako u Kambodži informacije često nisu pouzdane.

Prve nesuglasice

"Klasična priča u Kambodži. Jedan kaže da je tamo, drugi kaže da je tamo, treći kaže da je tamo", opravdavao se kasnije Pino. No Maja je ostala pri svom mišljenju i smatrala da takav pristup usporava njihov napredak.

Pino Pingvino, Maja, Asia Express
Pino Pingvino, Maja, Asia Express FOTO: RTL

"Ali ja mislim da tako gubimo previše vremena, jer dok on ljudima koji ni nemaju auto objasni i dok onda mi dođemo na cestu, meni se to ne da", rekla je.

Ipak, njihova prva nesuglasica nije dugo trajala. Maja i Pino brzo su izgovorili ono što su imali, smirili situaciju i nastavili dalje kao da se ništa nije dogodilo.

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