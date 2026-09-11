Prva svađa Pina Pingvina i Maje u 'Asia Expressu': 'On samo staje s ljudima koji ne znaju engleski'

Treća epizoda 'Asia Expressa' donijela je i prvi trenutak napetosti između Pina Pingvina i njegove prijateljice Maje. Par koji je dosad djelovao vrlo skladno i smireno, ovaj se put našao pred izazovom različitih pogleda na taktiku tijekom utrke.

Problem je nastao tijekom potrage za prijevozom, kada Maji nije odgovaralo koliko vremena Pino troši na razgovore s ljudima koje susreću na putu.

"Ja neću to raditi. Meni je pun k. On samo staje s ljudima koji ne znaju pričati engleski i gubi vrijeme", požalila se Maja. Pino je pokušao objasniti kako u Kambodži informacije često nisu pouzdane.

"Klasična priča u Kambodži. Jedan kaže da je tamo, drugi kaže da je tamo, treći kaže da je tamo", opravdavao se kasnije Pino. No Maja je ostala pri svom mišljenju i smatrala da takav pristup usporava njihov napredak.

"Ali ja mislim da tako gubimo previše vremena, jer dok on ljudima koji ni nemaju auto objasni i dok onda mi dođemo na cestu, meni se to ne da", rekla je.

Ipak, njihova prva nesuglasica nije dugo trajala. Maja i Pino brzo su izgovorili ono što su imali, smirili situaciju i nastavili dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.