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Asia Express: Zmajeva ruta

Prvi put smo je gledali sa samo 12 godina: Đana Smajo danas je regionalna zvijezda i kandidatkinja 'Asia Expressa'

Mlada splitska pjevačica Đana Smajo posljednjih je godina postala jedno od prepoznatljivih novih imena na regionalnoj glazbenoj sceni

RTL.hr
20.08.2026 21:00

Nakon pobjede u popularnom talent showu IDJShow koji joj je donio slavu, sada je spremna za potpuno novi izazov. Pozornicu će zamijeniti nepredvidivim cestama Azije, a na tom putu pratit će je njezina najveća podrška - majka Meri.

Asia Express - Đana
Asia Express - Đana FOTO: RTL

Put od Splita do regionalne zvijezde

Đanin glazbeni put počeo je vrlo rano. Javnost ju je prvi put upoznala kao talentiranu dvanaestogodišnjakinju u RTL-ovim "Zvjezdicama", gdje je osvojila visoko drugo mjesto. Već tada je pokazala izniman vokalni talent i odlučnost. Godinama je marljivo gradila karijeru, nastupala na brojnim festivalima i okušala se na Dori. Njezin trud i predanost nisu prošli nezapaženo, no prava prekretnica u karijeri tek je slijedila, dokazujući da se uspjeh ne događa preko noći.

Pobjeda koja je sve promijenila

Širu regionalnu popularnost stekla je 2023. godine pobjedom u srpskom talent showu 'IDJ Show', gdje joj je mentorica bila Nataša Bekvalac. Ta pobjeda otvorila joj je mnoga vrata, a njezina pjesma "Ljubav" postala je viralni hit. Đana često ističe kako su joj najveća inspiracija publika i obitelj.

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Izazov života s najvećom podrškom

Sada je ovaj snažni splitski dvojac majke i kćeri spreman za novu pustolovinu. Đana i Meri Smajo natjecat će se u RTL-ovom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', a gledateljima obećavaju spoj južnjačke energije i emocija.

asia express đana asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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