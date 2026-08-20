Prvi put smo je gledali sa samo 12 godina: Đana Smajo danas je regionalna zvijezda i kandidatkinja 'Asia Expressa'

Nakon pobjede u popularnom talent showu IDJShow koji joj je donio slavu, sada je spremna za potpuno novi izazov. Pozornicu će zamijeniti nepredvidivim cestama Azije, a na tom putu pratit će je njezina najveća podrška - majka Meri.
Put od Splita do regionalne zvijezde
Đanin glazbeni put počeo je vrlo rano. Javnost ju je prvi put upoznala kao talentiranu dvanaestogodišnjakinju u RTL-ovim "Zvjezdicama", gdje je osvojila visoko drugo mjesto. Već tada je pokazala izniman vokalni talent i odlučnost. Godinama je marljivo gradila karijeru, nastupala na brojnim festivalima i okušala se na Dori. Njezin trud i predanost nisu prošli nezapaženo, no prava prekretnica u karijeri tek je slijedila, dokazujući da se uspjeh ne događa preko noći.
Pobjeda koja je sve promijenila
Širu regionalnu popularnost stekla je 2023. godine pobjedom u srpskom talent showu 'IDJ Show', gdje joj je mentorica bila Nataša Bekvalac. Ta pobjeda otvorila joj je mnoga vrata, a njezina pjesma "Ljubav" postala je viralni hit. Đana često ističe kako su joj najveća inspiracija publika i obitelj.
Izazov života s najvećom podrškom
Sada je ovaj snažni splitski dvojac majke i kćeri spreman za novu pustolovinu. Đana i Meri Smajo natjecat će se u RTL-ovom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta', a gledateljima obećavaju spoj južnjačke energije i emocija.