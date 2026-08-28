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Asia Express: Zmajeva ruta

'Prvi žrtveni janjci': Luciano Plazibat se našalio na račun kandidata 'Asia Expressa'

Luciano Plazibat spreman je za novu televizijsku avanturu, a čini se kako mu ni prije početka 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' ne nedostaje dobrog raspoloženja. Plesač i influencer našalio se na račun svojih kolega natjecatelja i pokazao da među kandidatima već vlada zanimljiva atmosfera

RTL.hr
28.08.2026 17:00

Luciano Plazibat je na Instagram Storyju podijelio objavu RTL-a na kojoj je predstavljeno svih devet parova koji kreću u utrku kroz Aziju. Uz fotografiju je prvo napisao: "Season 1!!", a potom dodao komentar koji je posebno privukao pažnju.

"Prvi žrtveni janjci", napisao je Luciano uz nekoliko emotikona koji plaču od smijeha, našalivši se tako na račun sebe i ostalih natjecatelja koji su pristali zamijeniti svakodnevnu udobnost jednom od najzahtjevnijih avantura dosad.

Luciano Plazibat, Asia Express
Luciano Plazibat, Asia Express FOTO: Instagram

Devet parova kreće u avanturu života

Luciano u 'Asia Express' ulazi zajedno sa svojim ocem Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi i trenerom kickboxinga. Otac i sin samo su jedan od ukupno devet parova koji će pokušati pokazati da se najbolje snalaze u potpuno nepoznatim okolnostima.

Među kandidatima su i brojna druga poznata lica, a svaki par u avanturu ulazi sa svojim odnosom, karakterima, prednostima, ali i slabostima koje će utrka vrlo brzo staviti na kušnju.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

U 'Asia Expressu: Zmajeva ruta' natjecatelje očekuje putovanje kroz Kambodžu, Laos i Tajland. Uz strogo ograničen budžet, morat će se sami snalaziti za prijevoz i smještaj te izvršavati različite zadatke kako bi što brže stigli do zadanih odredišta. Mobiteli i uobičajeni komfor ostaju po strani, a za uspjeh će biti potrebni snalažljivost, komunikacija, izdržljivost i, prije svega, dobra suradnja unutar para.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

asia express luciano plazibat
Asia Express: Zmajeva ruta

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