'Prvi žrtveni janjci': Luciano Plazibat se našalio na račun kandidata 'Asia Expressa'

Luciano Plazibat je na Instagram Storyju podijelio objavu RTL-a na kojoj je predstavljeno svih devet parova koji kreću u utrku kroz Aziju. Uz fotografiju je prvo napisao: "Season 1!!", a potom dodao komentar koji je posebno privukao pažnju.
"Prvi žrtveni janjci", napisao je Luciano uz nekoliko emotikona koji plaču od smijeha, našalivši se tako na račun sebe i ostalih natjecatelja koji su pristali zamijeniti svakodnevnu udobnost jednom od najzahtjevnijih avantura dosad.
Devet parova kreće u avanturu života
Luciano u 'Asia Express' ulazi zajedno sa svojim ocem Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi i trenerom kickboxinga. Otac i sin samo su jedan od ukupno devet parova koji će pokušati pokazati da se najbolje snalaze u potpuno nepoznatim okolnostima.
Među kandidatima su i brojna druga poznata lica, a svaki par u avanturu ulazi sa svojim odnosom, karakterima, prednostima, ali i slabostima koje će utrka vrlo brzo staviti na kušnju.
U 'Asia Expressu: Zmajeva ruta' natjecatelje očekuje putovanje kroz Kambodžu, Laos i Tajland. Uz strogo ograničen budžet, morat će se sami snalaziti za prijevoz i smještaj te izvršavati različite zadatke kako bi što brže stigli do zadanih odredišta. Mobiteli i uobičajeni komfor ostaju po strani, a za uspjeh će biti potrebni snalažljivost, komunikacija, izdržljivost i, prije svega, dobra suradnja unutar para.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.