'Pucam već dva dana': Maju je prvo pogodila bliskost Katarine i Pina, a sada je opet zaplakala

Napetosti među natjecateljima 'Asia Expressa' ne jenjavaju, a posebno emotivno posljednja dva dana proživljava Maja, prijateljica Pina Pingvina. Nakon što je primijetila da se između Pina i Katarine Mamić nešto događa, nije skrivala svoje nezadovoljstvo te mu je jasno poručila da u show nije došao kako bi se zaljubljivao, nego kako bi se natjecao.
Iako je iza njih bio novi dan, Maja se nije uspjela osloboditi nervoze. Pred natjecateljima se našao novi izazov u kojem su morali naučiti budističku molitvu i pravilno je izrecitirati pred redovnikom. Jokerima to nije pošlo za rukom iz prvog pokušaja, a Maji je taj neuspjeh bio kap koja je prelila čašu.
"Pucam već dva dana. Ova mala stvar me ne bi smjela tako poljuljati, ali je", priznala je Maja kroz suze.
Vidjevši koliko joj je teško, Pino ju je zagrlio i pokušao utješiti. I sam je, međutim, bio frustriran zahtjevnošću zadatka i situacijom u kojoj su se našli.
"Došli smo tu s balkanskom energijom. Ja sam ti donio što si htio, ti sad tu mene škakljaš i normalno da smo nervozni", komentirao je Pino.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.