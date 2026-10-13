'Pucam već dva dana': Maju je prvo pogodila bliskost Katarine i Pina, a sada je opet zaplakala

Nakon što ju je uznemirila sve veća bliskost Pina i Katarine Mamić, Maja nije uspjela suspregnuti emocije ni tijekom novog izazova u 'Asia Expressu'. Neuspjeh u recitiranju budističke molitve doveo ju je do suza, a Pino ju je pokušao utješiti zagrljajem

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Napetosti među natjecateljima 'Asia Expressa' ne jenjavaju, a posebno emotivno posljednja dva dana proživljava Maja, prijateljica Pina Pingvina. Nakon što je primijetila da se između Pina i Katarine Mamić nešto događa, nije skrivala svoje nezadovoljstvo te mu je jasno poručila da u show nije došao kako bi se zaljubljivao, nego kako bi se natjecao.

icon-expand icon-close icon-close Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Iako je iza njih bio novi dan, Maja se nije uspjela osloboditi nervoze. Pred natjecateljima se našao novi izazov u kojem su morali naučiti budističku molitvu i pravilno je izrecitirati pred redovnikom. Jokerima to nije pošlo za rukom iz prvog pokušaja, a Maji je taj neuspjeh bio kap koja je prelila čašu. "Pucam već dva dana. Ova mala stvar me ne bi smjela tako poljuljati, ali je", priznala je Maja kroz suze.

icon-expand Jokeri, Asia Express FOTO: RTL