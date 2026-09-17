Pukla ljubav između Borne Kotromanić i Nike Tokića Kartela: 'Jesi tim forama skupio 10.000 potpisa?'

Do jučer su se grlili, veselili jedni drugima i govorili o odličnoj kemiji, no čini se da je ljubav između Gazda i Gusarica u 'Asia Expressu' ipak kratko trajala. Nakon duela u kojem su Borna Kotromanić i Vesna bile uspješnije, Niko Tokić Kartelo odlučio je ponuditi svoje viđenje njihove pobjede.

Na pitanje voditeljice Antonije Blaće o duelu, Niko je poručio: "Mi smo damama poklonili da dobiju imunitet."

Borna mu nije ostala dužna pa mu je odgovorila u svom stilu: "Jesi tim forama skupio onih 10.000 potpisa?" Borna je, naime, aludirala na potpise za predsjedničku kandidaturu.

No, prepucavanje se nastavilo i nakon duela. Vesna je pokušala opisati Nikin način komunikacije s ostalim natjecateljima. "On uvijek ima taj neki humor gdje oduzima drugim natjecateljima objektivno pravo da su bili bolji", rekla je Vesna. Borna je dodala kako smatra da Niko u drugima često traži grešku.

No ni on nije propustio priliku uzvratiti. "Borna je teška u komunikaciji", zaključio je Niko.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.