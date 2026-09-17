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Asia Express: Zmajeva ruta

Pukla ljubav između Borne Kotromanić i Nike Tokića Kartela: 'Jesi tim forama skupio 10.000 potpisa?'

Nakon što su jedni druge donedavno obasipali zagrljajima i komplimentima, između Gazda i Gusarica sada su pale teže riječi. Sve je počelo komentarom Nike Tokića Kartela o duelu u kojem su Borna Kotromanić i Vesna odnijele pobjedu

RTL.hr
17.09.2026 20:45

Do jučer su se grlili, veselili jedni drugima i govorili o odličnoj kemiji, no čini se da je ljubav između Gazda i Gusarica u 'Asia Expressu' ipak kratko trajala. Nakon duela u kojem su Borna Kotromanić i Vesna bile uspješnije, Niko Tokić Kartelo odlučio je ponuditi svoje viđenje njihove pobjede.

Borna Kotromanić, Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express
Borna Kotromanić, Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Na pitanje voditeljice Antonije Blaće o duelu, Niko je poručio: "Mi smo damama poklonili da dobiju imunitet."

Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Borna mu nije ostala dužna pa mu je odgovorila u svom stilu: "Jesi tim forama skupio onih 10.000 potpisa?" Borna je, naime, aludirala na potpise za predsjedničku kandidaturu.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

No, prepucavanje se nastavilo i nakon duela. Vesna je pokušala opisati Nikin način komunikacije s ostalim natjecateljima. "On uvijek ima taj neki humor gdje oduzima drugim natjecateljima objektivno pravo da su bili bolji", rekla je Vesna. Borna je dodala kako smatra da Niko u drugima često traži grešku. 

No ni on nije propustio priliku uzvratiti. "Borna je teška u komunikaciji", zaključio je Niko.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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