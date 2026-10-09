Robert i Luciano zapalili roštilj i atmosferu u srcu Azije: 'Plazibati osvojili Laos! Hrana za sve!'

Utrka za imunitet u 'Asia Expressu' donijela je natjecateljima i jedan ukusan izazov! Jedan od zadataka bio je pripremiti roštilj na štandu na otvorenom, a u tome su se posebno dobro snašli Spartanci, otac i sin Robert i Luciano Plazibat.
Dok je Robert ozbiljno shvatio zadatak i pobrinuo se da meso bude savršeno pečeno, Luciano je preuzeo ulogu zabavljača. No obojica su se toliko uživjela u zadatak da se činilo kao da su vlasnici štanda na kojem prodaju hranu.
"Roštilj, roštilj! Plazibati osvojili Laos! Hrana za sve!", veselo su uzvikivali, privlačeći pozornost i stvarajući pravu atmosferu oko svog štanda.
Robert je pritom iskoristio priliku da sinu otkrije i poneku tajnu pripreme dobrog roštilja. "Ne treba puno tu govedinu. Samo da se ugrije i da bude hrskavija", objasnio je Lucianu, pažljivo prateći kako se meso peče.
Dok je tata Robert bio zadužen za kulinarski dio zadatka, Luciano se pobrinuo za dobru zabavu. Spartanci su tako još jednom pokazali svoju uigranost, ali i smisao za humor, pretvorivši zadatak u pravi mali roštiljski spektakl.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.