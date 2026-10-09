Robert i Luciano zapalili roštilj i atmosferu u srcu Azije: 'Plazibati osvojili Laos! Hrana za sve!'

Utrka za imunitet u 'Asia Expressu' donijela je natjecateljima i jedan ukusan izazov! Jedan od zadataka bio je pripremiti roštilj na štandu na otvorenom, a u tome su se posebno dobro snašli Spartanci, otac i sin Robert i Luciano Plazibat.

Dok je Robert ozbiljno shvatio zadatak i pobrinuo se da meso bude savršeno pečeno, Luciano je preuzeo ulogu zabavljača. No obojica su se toliko uživjela u zadatak da se činilo kao da su vlasnici štanda na kojem prodaju hranu.