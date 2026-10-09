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Asia Express: Zmajeva ruta

Robert i Luciano zapalili roštilj i atmosferu u srcu Azije: 'Plazibati osvojili Laos! Hrana za sve!'

Robert i Luciano Plazibat odlično su se zabavili tijekom jednog od zadataka u utrci za imunitet u 'Asia Expressu'. Spartanci su pripremali roštilj na štandu na otvorenom, a dok je Robert sinu otkrivao tajne pečenja mesa, obojica su glasno reklamirala svoju ponudu

RTL.hr
09.10.2026 12:30

Utrka za imunitet u 'Asia Expressu' donijela je natjecateljima i jedan ukusan izazov! Jedan od zadataka bio je pripremiti roštilj na štandu na otvorenom, a u tome su se posebno dobro snašli Spartanci, otac i sin Robert i Luciano Plazibat.

Dok je Robert ozbiljno shvatio zadatak i pobrinuo se da meso bude savršeno pečeno, Luciano je preuzeo ulogu zabavljača. No obojica su se toliko uživjela u zadatak da se činilo kao da su vlasnici štanda na kojem prodaju hranu.

Spatranci, Asia Express
Spatranci, Asia Express FOTO: RTL

"Roštilj, roštilj! Plazibati osvojili Laos! Hrana za sve!", veselo su uzvikivali, privlačeći pozornost i stvarajući pravu atmosferu oko svog štanda.

Robert je pritom iskoristio priliku da sinu otkrije i poneku tajnu pripreme dobrog roštilja. "Ne treba puno tu govedinu. Samo da se ugrije i da bude hrskavija", objasnio je Lucianu, pažljivo prateći kako se meso peče.

Spatranci, Asia Express
Spatranci, Asia Express FOTO: RTL

Dok je tata Robert bio zadužen za kulinarski dio zadatka, Luciano se pobrinuo za dobru zabavu. Spartanci su tako još jednom pokazali svoju uigranost, ali i smisao za humor, pretvorivši zadatak u pravi mali roštiljski spektakl.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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