Robert misli da je u 'Večeri za 5', a ne u Aziji, Luciano ga zafrkava: 'Sad bi on to dekorirao'

U završnici utrke za imunitet u 'Asia Expressu' timovi su morali nabaviti četiri jaja i pripremiti omlet s tartufima koje im je dala Antonija Blaće. Plazibatima je zadatak išao od ruke, a Robert je preuzeo ulogu glavnog kuhara.

Dok je tata pripremao jelo, Luciano je bio zadužen za tempo i pokušavao ga ubrzati.

"Ajde, samo vadi to, tata", govorio mu je Luciano dok su se borili s vremenom.