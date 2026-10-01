Robert misli da je u 'Večeri za 5', a ne u Aziji, Luciano ga zafrkava: 'Sad bi on to dekorirao'

U završnici utrke za imunitet u 'Asia Expressu' timovi su morali nabaviti četiri jaja i pripremiti omlet s tartufima koje im je dala Antonija Blaće. Plazibatima je zadatak išao od ruke, a Robert je preuzeo ulogu glavnog kuhara.
Dok je tata pripremao jelo, Luciano je bio zadužen za tempo i pokušavao ga ubrzati.
"Ajde, samo vadi to, tata", govorio mu je Luciano dok su se borili s vremenom.
No Robert nije mogao odoljeti da se ne posveti svakom detalju pripreme, što je kasnije postalo predmet Lucianove šale.
"Zamisli ti tu logiku. Jaje gotovo, i umjesto da samo ubaci, on bi skinuo lonac pa bi stavio, mogao si još dekorirati, pa ribati tartufe. Da, ribež nam je falio", našalio se Luciano.
Iako je situacija bila napeta, Plazibati su pokazali da se dobro nadopunjuju – jedan je pazio na okus, a drugi na to da se ne izgubi dragocjeno vrijeme.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.