Robert prvi put izgubio živce u 'Asia Expressu', Luciano ga smirivao: 'Tata, ne ponašaj se k'o dite'

Na zahtjevnoj utrci 'Asia Expressa' gotovo su svi natjecatelji dosad imali barem jedan trenutak u kojem su im popustili živci, no Robert Plazibat cijelo je vrijeme ostajao vrlo smiren. Upravo zato iznenadila je situacija u kojoj se i on prvi put ozbiljno razljutio.
Nakon zadatka s masažom stopalima Robert i Luciano dobili su tri minute kazne jer Robert, prema odluci, nije uspio zapaliti vatru. No on se s tim nije slagao i bio je uvjeren da je zadatak odradio kako treba.
"Je l' bila vatra? Ako je vatra, vatra je", negodovao je Robert.
Luciano ga je pokušao smiriti i prihvatiti kaznu bez daljnje rasprave. "Ajme, smiri se, tata, molim te. Radit ću kaznu", rekao mu je.
No Robert nije odustajao od svog stava. "Ali ako je bila vatra, nebitno kolika", ponovio je.
Luciano mu je tada poručio: "Tata, ne ponašaj se k'o dite. Nakupilo ti se."
Ipak, ni nakon sinovih riječi Robert nije promijenio mišljenje. Ostao je uvjeren da je vatru zapalio i da kaznu nisu zaslužili, a njegov rijedak izljev ljutnje pokazao je da je naporna utrka napokon uspjela izbaciti iz takta i jednog od najsmirenijih natjecatelja.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.