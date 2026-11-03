Robert prvi put izgubio živce u 'Asia Expressu', Luciano ga smirivao: 'Tata, ne ponašaj se k'o dite'

Robert Plazibat dosad je u 'Asia Expressu' ostajao smiren i onda kada su ostalima popuštali živci, no kazna od tri minute nakon vatrenog zadatka uspjela je izbaciti iz takta i njega. Luciano ga je pokušavao smiriti, ali Robert je ostao uvjeren da su zadatak odradili ispravno

Na zahtjevnoj utrci 'Asia Expressa' gotovo su svi natjecatelji dosad imali barem jedan trenutak u kojem su im popustili živci, no Robert Plazibat cijelo je vrijeme ostajao vrlo smiren. Upravo zato iznenadila je situacija u kojoj se i on prvi put ozbiljno razljutio. Nakon zadatka s masažom stopalima Robert i Luciano dobili su tri minute kazne jer Robert, prema odluci, nije uspio zapaliti vatru. No on se s tim nije slagao i bio je uvjeren da je zadatak odradio kako treba.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

"Je l' bila vatra? Ako je vatra, vatra je", negodovao je Robert. Luciano ga je pokušao smiriti i prihvatiti kaznu bez daljnje rasprave. "Ajme, smiri se, tata, molim te. Radit ću kaznu", rekao mu je. No Robert nije odustajao od svog stava. "Ali ako je bila vatra, nebitno kolika", ponovio je.

icon-expand Spartanci, Asia Express FOTO: RTL