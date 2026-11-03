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Asia Express: Zmajeva ruta

Robert prvi put izgubio živce u 'Asia Expressu', Luciano ga smirivao: 'Tata, ne ponašaj se k'o dite'

Robert Plazibat dosad je u 'Asia Expressu' ostajao smiren i onda kada su ostalima popuštali živci, no kazna od tri minute nakon vatrenog zadatka uspjela je izbaciti iz takta i njega. Luciano ga je pokušavao smiriti, ali Robert je ostao uvjeren da su zadatak odradili ispravno

RTL.hr
03.11.2026 22:30

 

Na zahtjevnoj utrci 'Asia Expressa' gotovo su svi natjecatelji dosad imali barem jedan trenutak u kojem su im popustili živci, no Robert Plazibat cijelo je vrijeme ostajao vrlo smiren. Upravo zato iznenadila je situacija u kojoj se i on prvi put ozbiljno razljutio.

Nakon zadatka s masažom stopalima Robert i Luciano dobili su tri minute kazne jer Robert, prema odluci, nije uspio zapaliti vatru. No on se s tim nije slagao i bio je uvjeren da je zadatak odradio kako treba.

Spartanci, Asia Express
Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

"Je l' bila vatra? Ako je vatra, vatra je", negodovao je Robert.

Luciano ga je pokušao smiriti i prihvatiti kaznu bez daljnje rasprave. "Ajme, smiri se, tata, molim te. Radit ću kaznu", rekao mu je.

No Robert nije odustajao od svog stava. "Ali ako je bila vatra, nebitno kolika", ponovio je.

Spartanci, Asia Express
Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

Luciano mu je tada poručio: "Tata, ne ponašaj se k'o dite. Nakupilo ti se."

Ipak, ni nakon sinovih riječi Robert nije promijenio mišljenje. Ostao je uvjeren da je vatru zapalio i da kaznu nisu zaslužili, a njegov rijedak izljev ljutnje pokazao je da je naporna utrka napokon uspjela izbaciti iz takta i jednog od najsmirenijih natjecatelja.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express robert plazibat luciano plazibat
Asia Express: Zmajeva ruta

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