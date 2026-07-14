Spremite se za čarobnu, nepredvidivu i vizualno impresivnu utrku kroz Aziju. 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL stiže već ovog rujna!
Asia Express: Zmajeva ruta
RTL ovog rujna donosi najuzbudljiviju televizijsku avanturu godine - 'Asia Express: Zmajeva ruta'!
Tri države, tisuće kilometara, jedan euro dnevno i bezbroj izazova. RTL ovog rujna donosi potpuno novi avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta', u kojem će natjecatelji testirati vlastite granice. Tko su natjecatelji najveća je tajna, ali u prilogu 'RTL-a Danas' doznajte s čime će se suočiti na putu
Asia Express: Zmajeva ruta
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Asia Express: Zmajeva ruta
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