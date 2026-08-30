S rukometnih terena u azijsku avanturu: Nikša Kaleb i Goran Šprem spremni su za 'Asia Express'

Kaleb i Šprem dobro znaju što znači nositi se s pritiskom, velikim očekivanjima i boriti se do posljednje sekunde. Bili su dio jedne od najuspješnijih generacija hrvatskog rukometa – zajedno su osvojili zlato na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine, a samo godinu poslije popeli su se i na najvišu stepenicu olimpijskog postolja u Ateni.

Godinama nakon završetka profesionalnih rukometnih karijera ponovno će zaigrati u istom timu, samo što ovoga puta neće biti lopte, rukometnog terena ni pune dvorane. Pred njima su tisuće kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland, a na raspolaganju će imati budžet od svega jednog eura dnevno. Natjecatelji se moraju sami snalaziti za prijevoz, hranu i smještaj te se oslanjati na vlastitu snalažljivost i pomoć lokalnog stanovništva.

Upravo bi sportsko iskustvo moglo biti velika prednost ovog dvojca. Godine provedene u reprezentaciji naučile su ih funkcionirati pod pritiskom, vjerovati suigraču i ne odustajati kada stvari krenu loše. Njihovo prijateljstvo i povjerenje gradili su desetljećima, a sami za sebe kažu da su "uigran dvojac".

Ipak, u 'Asia Expressu' neće im pomoći rukometne medalje ni nekadašnja slava. Umor, glad, nepoznat teren, jezične barijere i neprestana utrka s vremenom mogli bi ih staviti pred izazove kakve nisu susretali ni tijekom profesionalnih karijera.

A čini se da previše ne razbijaju glavu taktikom. Uoči avanture priznali su da zapravo nemaju ideju što ih točno čeka, dok su svoj plan saželi vrlo jednostavno – žele se dobro zabaviti.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.