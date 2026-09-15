'Sad znamo za koga ćemo glasati na izborima': Niko Kartelo u 'Asia Expressu' podijelio prijevoz s Anitom i Aleksejem

Potraga za prijevozom u četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' spojila je dva natjecateljska para. Kada je Anita Martinović s ceste ugledala Niku Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana, odmah je povikala: 'Predsjedniče! Je l' možemo s vama?'

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Anita Martinović i Aleksej uspjeli su pronaći prijevoz zahvaljujući Niki Tokiću Kartelu i njegovu nećaku Ivanu, a cijela situacija u 'Asia Expressu' prošla je uz mnogo šale na račun Nikine bivše predsjedničke kandidature.

icon-expand icon-close icon-close Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

U četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan bili su na putu prema novoj lokaciji kada su uz cestu ugledali dobro poznata lica. Anita Martinović pokušala je zaustaviti njihovo vozilo, a Niku je dozvala na poseban način: "Predsjedniče! Je l' možemo s vama?", povikala je Anita. Iako Niko nije bio predsjednik Republike Hrvatske, već kandidat na predsjedničkim izborima, njegova politička avantura očito je postala dobar materijal za šalu među natjecateljima 'Asia Expressa'.

Ljudski je pomoći

"Eto, probajte", odgovorio im je Niko, a konačna je odluka bila na vozaču. On je dopustio Aniti i Alekseju da im se pridruže pa su zajedno nastavili put. Ivan nije vidio razlog zbog kojeg im ne bi pomogli: "Zašto ne bi pomogli ako možemo, ljudski je", zaključio je.

icon-expand Anita Martinović, Asia Express FOTO: RTL