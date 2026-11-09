Savezi, svađe i podbadanja: Tko je s kim dobar u 'Asia Expressu', a između koga frcaju iskre?

Tko je pronašao prijatelje za cijeli život, a tko jedva čeka da se utrka završi? U 'Asia Expressu' odavno se ne prate samo rezultati i amuleti – među preostalim ekipama nastali su čvrsti savezi, ali i ozbiljne netrpeljivosti. Evo kako trenutačno izgleda karta prijateljstava i sukoba

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U 'Asia Expressu' ne vodi se samo borba za imunitet, amulete i ostanak u showu – sve je zanimljivija i ona druga utrka, ona među odnosima. Nakon toliko zajedničkih kilometara, traženja prijevoza, spavanja kod nepoznatih domaćina i zadataka pod pritiskom, jasno se iskristaliziralo tko je s kim kliknuo, tko se međusobno podržava, ali i koji se timovi jedva suzdržavaju od novih podbadanja. Jedno od najočitijih prijateljstava nastalo je između Spartanaca i Gazela. Luciano Plazibat nije skrivao koliko su se on i njegov otac Robert povezali s Katarinom Mamić i Lunom Valas, a njihova bliskost posebno je došla do izražaja kada su se našli jedan protiv drugoga u duelu. Umjesto bespoštedne borbe, sve je izgledalo gotovo kao zajedničko rješavanje zadatka, zbog čega ih je i Antonija Blaće zadirkivala da su previše druželjubivi. Luciano je tada priznao da su s Gazelama 'kliknuli' od samog početka te ih nazvao jednim od najpoštenijih timova u igri.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Posebno se zbližio s Katarinom, a koliko mu je stalo do nje pokazao je kada je strahovao da bi mogla ispasti iz natjecanja. Otvoreno je rekao da mu je postala pravi prijatelj i da kod nje cijeni iskrenost. Ako u 'Asia Expressu' postoji savez koji djeluje kao da je prerastao samu igru, Spartanci i Gazele definitivno su među najočitijim primjerima.

Gazele i Jokeri su se udaljili

S druge strane, odnos Gazela i Jokera tijekom natjecanja poprilično se ohladio. Među njima je bilo više situacija u kojima je proradila nervoza, a posebno je zaiskrilo nakon zadatka s biciklima. Katarinu je tada razljutilo što su Gazele kažnjene zbog trčanja, dok je smatrala da su Jokeri napravili isto bez posljedica. Rasprava se brzo prelila i na odnos među timovima, pa je postalo jasno da nekada opuštenija komunikacija više nije ista.

icon-expand Katarina, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Još je napetiji odnos Gazela i Gusarica, koji se kroz gotovo cijelu sezonu pretvorio u pravu malu sapunicu. Katarina, Luna, Borna Kotromanić i Vesna Banović izmjenjivale su nominacije, kazne i komentare, a čak i kada se činilo da su zakopale ratne sjekire, nova bi situacija ponovno otvorila stare priče. Gazele su nakon osvajanja amuleta upravo Gusaricama dodijelile otežavajući zadatak s boksačkim rukavicama, a Katarina se tada našalila kako se nada da će to biti njihova 'zadnja runda'. Ipak, pokazalo se da rundi ima još. Gusarice su im kasnije uzvratile kaznom, a Vesna je objasnila kako želi 'izravnati račun' nakon što ih je Katarina ranije nominirala za eliminacijsku utrku. Da podbadanja nisu završila, potvrdile su i same Gazele kada su se otvoreno razveselile što se Gusarice nisu kvalificirale za jednu od utrka za imunitet. Katarina je tada priznala da joj je upravo to bila 'najveća sreća', dok je Luna kroz smijeh poručila da će utrku posvetiti njima.

icon-expand Borna Kotromanić, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Između Gusarica i Gazdi frcaju iskre

Ako je odnos Gazela i Gusarica obilježen podbadanjima, odnos Gusarica i Gazdi otišao je još nekoliko koraka dalje. Između Borne i Vesne s jedne te Nike Tokića Kartela i Ivana s druge strane već neko vrijeme frcaju iskre. Nakon što su Gazde osvojili amulet, Niko je Gusaricama dodijelio kaznu zbog koje su morale tražiti isključivo plavi automobil, a Gusarice su kasnije uzvratile kada su dobile mogućnost kazniti dva tima. Vesna je tada optužila Gazde da 'hvataju krivine' i da zadatke tumače kako im odgovara, što Niko nije prihvatio bez odgovora.

icon-expand Borna, Vesna, Niko, Asia Express FOTO: RTL

Njihovo prepucavanje nije se zaustavilo na pravilima. Kada je Niko ostalim natjecateljima podijelio hranu koju je ponio nakon jednog zadatka, Gusarice su posumnjale u njegove motive. Borna ga je potom prozvala da želi pažnju kada se ne može istaknuti rezultatom, a Niko joj je uzvratio kako mu ona 'ništa u životu ne znači'.

Gusaricama sz Zlatni dečki uzor

Potpuno drukčija priča vrijedi za Gusarice i Zlatne dečke. Borna i Vesna od početka su pokazivale simpatije prema Goranu Špremu i Nikši Kalebu, a zajedničke vožnje prolazile su u puno vedrijoj atmosferi. Borna je govorila da se voli mjeriti s najboljima, a kasnije je Zlatne dečke čak proglasila uzorom Gusarica, pohvalivši njihov sportski elan, energiju i odnos prema drugim natjecateljima. Upravo je ta bliskost izazvala nove komentare drugih. Niko je procijenio da se Borna Zlatnim dečkima "ulizuje", a i Katarina je Bornine velike pohvale dočekala uz popriličnu dozu sarkazma. Sami Zlatni dečki, međutim, uglavnom se nisu dali uvući u tuđe sukobe. Iako su i oni tijekom utrke dobili poneku kritiku – Gazde su im, primjerice, zamjerile ponašanje tijekom jednog zadatka na tržnici – Goran i Nikša ostavili su dojam para koji se drži svoje utrke i rijetko ulazi u otvorene svađe s ostalima.

icon-expand Spartanci, Gusarice, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL