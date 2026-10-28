Savršeni i Spartanci od smrdljivog voća napravili 'bebe', Petar poručio Anastasiji: 'Super ti stoji'

Zlatni dečki četvrti su amulet iskoristili kako bi kaznili Savršene i Spartance, koji su sa sobom morali nositi voće poznato po izrazito neugodnom mirisu. No umjesto negodovanja, natjecatelji su svoje duriane počeli tretirati poput beba

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Nakon što su osvojili četvrti amulet u 'Asia Expressu', Zlatni dečki dobili su priliku kazniti dva suparnička para. Držali su se svog uobičajenog principa te su odabrali timove koji su posljednji stigli na cilj, a ovoga puta to su bili Savršeni i Spartanci. Njihov zadatak bio je do daljnjega u rukama nositi durian, voće poznato po izrazito neugodnom mirisu. Kažnjeni natjecatelji odlučili su cijelu situaciju okrenuti na šalu i prema durianima se počeli ponašati kao prema malim bebama. Petar i Anastasia svom su voćnom 'djetetu' odlučili nadjenuti i ime. Anastasia je predložila Doru, no Petru se više svidjelo ime Lao. "Može, paše joj", složila se Anastasia, a njihova mala Lao ubrzo je dobila i uspavanku koju joj je otpjevao Petar.

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Ni Spartanci nisu zaostajali u kreativnosti, a za odabir imena posebno se pobrinuo Luciano. "Mi se borimo s ovom malom ljepoticom i kako je ovo najskuplje voće u Laosu, to znači da je ovo voće savršeno, tako da upoznajte mini Petra, mali gospodin Savršeni", predstavio je Luciano njihova novog suputnika, aludirajući na Petra iz suparničkog tima. Luciano je svojoj 'bebi' odlučio i zapjevati. Kako je objasnio, odabrao je jednu kragujevačku pjesmu, upravo zato što je pravi Petar iz Kragujevca.

icon-expand Spartanci, Asia Express FOTO: RTL