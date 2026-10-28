Savršeni i Spartanci od smrdljivog voća napravili 'bebe', Petar poručio Anastasiji: 'Super ti stoji'

Nakon što su osvojili četvrti amulet u 'Asia Expressu', Zlatni dečki dobili su priliku kazniti dva suparnička para. Držali su se svog uobičajenog principa te su odabrali timove koji su posljednji stigli na cilj, a ovoga puta to su bili Savršeni i Spartanci. Njihov zadatak bio je do daljnjega u rukama nositi durian, voće poznato po izrazito neugodnom mirisu.
Kažnjeni natjecatelji odlučili su cijelu situaciju okrenuti na šalu i prema durianima se počeli ponašati kao prema malim bebama. Petar i Anastasia svom su voćnom 'djetetu' odlučili nadjenuti i ime. Anastasia je predložila Doru, no Petru se više svidjelo ime Lao. "Može, paše joj", složila se Anastasia, a njihova mala Lao ubrzo je dobila i uspavanku koju joj je otpjevao Petar.
Ni Spartanci nisu zaostajali u kreativnosti, a za odabir imena posebno se pobrinuo Luciano. "Mi se borimo s ovom malom ljepoticom i kako je ovo najskuplje voće u Laosu, to znači da je ovo voće savršeno, tako da upoznajte mini Petra, mali gospodin Savršeni", predstavio je Luciano njihova novog suputnika, aludirajući na Petra iz suparničkog tima.
Luciano je svojoj 'bebi' odlučio i zapjevati. Kako je objasnio, odabrao je jednu kragujevačku pjesmu, upravo zato što je pravi Petar iz Kragujevca.
Posebno simpatičan trenutak dogodio se i među Savršenima dok je Anastasia nosila njihov durian. "Baš ti super stoji", poručio joj je Petar. "Što mi super stoji, beba?", upitala ga je Anastasia, a kada joj je potvrdno odgovorio, nije skrivala koliko joj je njegov kompliment godio.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.