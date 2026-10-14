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Asia Express: Zmajeva ruta

Savršeni privlače pažnju gdje god se pojave! Anastasia: 'Kao da je hodajući film ušao'

Petar Rašić i Anastasia sve su uspješniji u izazovima 'Asia Expressa', a osim zadataka i pronalaska smještaja, sve im bolje ide i zaustavljanje prijevoza. Anastasia je pritom primijetila da njihova pojava među lokalnim stanovništvom izaziva posebne reakcije

RTL.hr
14.10.2026 13:00

Gospodin Savršeni Petar i njegova Anastasia, sve se bolje snalaze u izazovima koje pred njih stavlja 'Asia Express'. Iako su se na početku morali priviknuti na potpuno drugačiji način putovanja, sada im, čini se, sve ide od ruke. Odlično odrađuju zadatke, uspijevaju pronaći smještaj, a sve više sreće imaju i s prijevozom.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Tako su tijekom jednog dijela utrke uspjeli zaustaviti čak i autobus, kojim su se vozili zajedno s Gazelama, Katarinom Mamić i Lunom. Iako je pronalazak prijevoza često jedan od najvećih izazova u utrci, Petar i Anastasia pokazali su da su sve spretniji i u tome.

Osim što se sve bolje snalaze u nepoznatom okruženju, Anastasia je primijetila i kako lokalno stanovništvo reagira na njihov dolazak. Čini se da svojim pojavljivanjem često privuku veliku pozornost.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

"Kad se pojavimo, ljudi svi budu kao da je hodajući film ušao", komentirala je Anastasia.

Par Savršeni tako iz dana u dan pokazuje sve veću snalažljivost, a Petar i Anastasia očito su pronašli svoj ritam u 'Asia Expressu'. Hoće li im se uspješan niz nastaviti i u idućim izazovima, tek ćemo vidjeti.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express savršeni anastasia petar rašić
Asia Express: Zmajeva ruta

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