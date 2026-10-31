Savršeni se oprostili od 'Asia Expressa' uz poljubac! Petar dirnut gestom ostalih kandidata: 'Bilo je puno ljubavi'

Anastasia Kaleb i Petar Rašić završili su svoju avanturu u 'Asia Expressu' , no ostali natjecatelji pobrinuli su se da njihov odlazak prođe u veselom i romantičnom ozračju. Nakon eliminacije okupili su se oko Savršenih te počeli skakati i uglas uzvikivati: Poljubac, poljubac!" Anastasia i Petar na kraju su im ispunili želju i poljubili se, što je njihov oproštaj učinilo još posebnijim.

Petra je takav ispraćaj posebno dirnuo. Način na koji su nas ispratili, mislim da je to bio pravi način za ispratiti suigrača na neki njegov sljedeći put. Bilo je lijepo, puno ljubavi, pozitivne energije i osjećaja da ćeš te ljude vidjeti u budućnosti", rekao je Petar.

Iako su se morali oprostiti od natjecanja, Savršeni su tako svoje putovanje završili okruženi ljudima s kojima su dijelili brojne izazove i nezaboravna iskustva. Petar je prije odlaska imao i kratku poruku za ostale natjecatelje koji nastavljaju utrku.