Šest amuleta, brojne pobjede i osmijeh do kraja: Zlatni dečki oprostili se od 'Asia Expressa'

Od prvih kilometara kroz Aziju bilo je jasno da su Zlatni dečki došli natjecati se. Goran Šprem i Nikša Kaleb iz utrke u utrku pokazivali su sportski mentalitet, stigli do čak šest amuleta, a onda u utrci za opstanak morali prihvatiti da je njihova avantura završila

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Goran Šprem i Nikša Kaleb u 'Asia Express' stigli su s iskustvom kakvo nije imao nijedan drugi par. Nekadašnji hrvatski rukometni reprezentativci zajedno su osvajali najveće sportske trofeje, uključujući svjetsko i olimpijsko zlato, a godinama kasnije ponovno su se našli u istom timu. Ovoga puta umjesto rukometnog terena čekale su ih tisuće kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland, nepoznati zadaci i utrka s tek jednim eurom dnevnog budžeta.

icon-expand icon-close icon-close Goran Šprem, Niška Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

Trzavice sa Spartancima

Već na samom početku pokazalo se da će u utrku ući izrazito natjecateljski. Isprva je bilo nekoliko trzavica s drugim timovima. Zaiskrilo je između njih i Gazela nakon nesporazuma oko prijevoza, dok su kasnije imali žustru raspravu sa Spartancima. Šprem je takve situacije opisivao kao dio 'sportskog đira', a Zlatni dečki nastavili su gurati naprijed svojim ritmom. Rezultati su vrlo brzo pokazali koliko su opasni. Šprem i Kaleb nizali su pobjede i skupljali amulete, a u jednom trenutku imali su ih čak pet, više od bilo kojeg drugog tima. Njihova dominacija nije prošla nezapaženo ni među konkurencijom, koja im je priznavala da su rezultate zaslužili. Čak ni kazna zbog kršenja pravila, zbog koje su jedan već osvojeni amulet morali vratiti, nije ih uspjela izbaciti iz pobjedničkog ritma.

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Jedan drugome potpora

Ipak, možda još više od rezultata njihov je put obilježio odnos koji su imali jedan prema drugome. Dok su drugi parovi prolazili kroz nesuglasice, Šprem i Kaleb nisu se međusobno svađali. Šprem je objasnio da si ne zamjeraju pogreške, nego su jedan drugome potpora te da im je na kraju dana najvažnije znati da su dali sve od sebe. Upravo se taj sportski mentalitet provlačio kroz cijelu njihovu avanturu. Na tom putu doživjeli su i trenutke koji su ih vratili u zajedničku sportsku prošlost. Posebno ih je razveselila poruka njihova nekadašnjeg izbornika Lina Červara, koji ih je podsjetio da njegovi svjetski i olimpijski prvaci dobro znaju kako se pobjeđuje. Bilo je i potpuno novih iskustava – kada su timovi privremeno izmiješani, Šprem i Kaleb prvi put su završili na suprotnim stranama i morali se natjecati jedan protiv drugoga.

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Dogurali do šest amuleta