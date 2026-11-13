Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Šest amuleta, brojne pobjede i osmijeh do kraja: Zlatni dečki oprostili se od 'Asia Expressa'

Od prvih kilometara kroz Aziju bilo je jasno da su Zlatni dečki došli natjecati se. Goran Šprem i Nikša Kaleb iz utrke u utrku pokazivali su sportski mentalitet, stigli do čak šest amuleta, a onda u utrci za opstanak morali prihvatiti da je njihova avantura završila

RTL.hr
13.11.2026 22:30

Goran Šprem i Nikša Kaleb u 'Asia Express' stigli su s iskustvom kakvo nije imao nijedan drugi par. Nekadašnji hrvatski rukometni reprezentativci zajedno su osvajali najveće sportske trofeje, uključujući svjetsko i olimpijsko zlato, a godinama kasnije ponovno su se našli u istom timu. Ovoga puta umjesto rukometnog terena čekale su ih tisuće kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland, nepoznati zadaci i utrka s tek jednim eurom dnevnog budžeta.

Goran Šprem, Niška Kaleb, Asia Express
Goran Šprem, Niška Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

Trzavice sa Spartancima

Već na samom početku pokazalo se da će u utrku ući izrazito natjecateljski. Isprva je bilo nekoliko trzavica s drugim timovima. Zaiskrilo je između njih i Gazela nakon nesporazuma oko prijevoza, dok su kasnije imali žustru raspravu sa Spartancima. Šprem je takve situacije opisivao kao dio 'sportskog đira', a Zlatni dečki nastavili su gurati naprijed svojim ritmom.

Rezultati su vrlo brzo pokazali koliko su opasni. Šprem i Kaleb nizali su pobjede i skupljali amulete, a u jednom trenutku imali su ih čak pet, više od bilo kojeg drugog tima. Njihova dominacija nije prošla nezapaženo ni među konkurencijom, koja im je priznavala da su rezultate zaslužili. Čak ni kazna zbog kršenja pravila, zbog koje su jedan već osvojeni amulet morali vratiti, nije ih uspjela izbaciti iz pobjedničkog ritma.

Jedan drugome potpora

Ipak, možda još više od rezultata njihov je put obilježio odnos koji su imali jedan prema drugome. Dok su drugi parovi prolazili kroz nesuglasice, Šprem i Kaleb nisu se međusobno svađali. Šprem je objasnio da si ne zamjeraju pogreške, nego su jedan drugome potpora te da im je na kraju dana najvažnije znati da su dali sve od sebe. Upravo se taj sportski mentalitet provlačio kroz cijelu njihovu avanturu.

Na tom putu doživjeli su i trenutke koji su ih vratili u zajedničku sportsku prošlost. Posebno ih je razveselila poruka njihova nekadašnjeg izbornika Lina Červara, koji ih je podsjetio da njegovi svjetski i olimpijski prvaci dobro znaju kako se pobjeđuje. Bilo je i potpuno novih iskustava – kada su timovi privremeno izmiješani, Šprem i Kaleb prvi put su završili na suprotnim stranama i morali se natjecati jedan protiv drugoga.

Dogurali do šest amuleta

Zlatni dečki nisu ostali zapamćeni samo po pobjedama. U trenucima kada su mogli pomoći drugima pokazivali su i fair-play – vratili su Gusaricama pronađeni novac, a nakon pomoći Gazela bili spremni njima prepustiti vrijedan amulet. Na kraju su u svoju posljednju utrku ušli s čak šest amuleta, što najbolje govori koliko su uspješni bili tijekom svog puta kroz 'Asia Express'.

No svaka utrka jednom završi. U utrci za opstanak Zlatni dečki posljednji su stigli na Express vijeće i odmah shvatili da je njihova avantura gotova. Poraz su prihvatili jednako kao i pobjede – mirno i sportski. Šprem je ostalim natjecateljima poželio sreću i poručio da su dali sve od sebe te da odlaze nasmijani kao i nakon svake druge utrke, bili u njoj prvi ili posljednji. Šest osvojenih amuleta morali su ostaviti drugom timu, a njihova utrka je završila. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express zlatni dečki nikša kaleb goran šprem
Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina i Borna ponovno zaratile u 'Asia Expressu': 'Ne želim trošiti riječi na nju, nebitna mi je'

Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina lažno jecala kako bi osigurala prijevoz, Luna poručila 'To su bijele laži'

Moglo bi te zanimati

Šok u 'Asia Expressu'! Ispada jedan od najdominantnijih parova, timovi plakali: 'Je li ovo moguće?'

Katarina i Pino proveli noć u šatoru, a sitni dodiri nisu prošli nezapaženo: 'On je top dečko'

Nikina priča o djetinjstvu slomila Bornu: 'Ništa ne može zamijeniti prisutnost roditelja'

Borna nakon kazne oplela po Lucianu: 'Neki balavac se na nama iživljava'

Vesna prosula tanjur hrane, Maja planula: 'To se ne radi, to su pravila. Baš sam razočarana'

Miksani parovi oduševili Luciana: 'Skrivena afera! To su obostrane vatre'

Pročitaj na Net.hr
Majka mu je umrla u istoj bolnici kao Periš: 'Ja sam im morao reći kako postupiti'
Elvisov prvi film trebao je završiti tragično, no publika nije mogla prihvatiti njegovu smrt
Michael J. Fox ponovno u javnosti: Fotografije s crvenog tepiha mnogima su izmamile suze
Supruga Russella Branda zaplakala čitajući njegovu poruku iz zatvora: Poručio joj je da nastavi
Nikola Rokvić prisjetio se Halida Bešlića, a njegov sin Dino emotivno mu odgovorio
Ana Begić Tahiri nasmijala izjavom o kćeri: 'Kad treba novac, još sam nezamjenjiva'
Vatreno izdanje na pisti, ali ne onoj modnoj: Sjećate li se kada je Aleks zapalila Pleso?
Američka glumica progovorila o bolnom prekidu: 'Osjećala sam se kao da sam podbacila'
Publika ga je obožavala, no njegov život obilježila je tragedija o kojoj se godinama govorilo
U ovoj je kući provela posljednje dane: Dom Brigitte Bardot uskoro će otvoriti vrata javnosti