Šest amuleta, brojne pobjede i osmijeh do kraja: Zlatni dečki oprostili se od 'Asia Expressa'

Goran Šprem i Nikša Kaleb u 'Asia Express' stigli su s iskustvom kakvo nije imao nijedan drugi par. Nekadašnji hrvatski rukometni reprezentativci zajedno su osvajali najveće sportske trofeje, uključujući svjetsko i olimpijsko zlato, a godinama kasnije ponovno su se našli u istom timu. Ovoga puta umjesto rukometnog terena čekale su ih tisuće kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland, nepoznati zadaci i utrka s tek jednim eurom dnevnog budžeta.
Trzavice sa Spartancima
Već na samom početku pokazalo se da će u utrku ući izrazito natjecateljski. Isprva je bilo nekoliko trzavica s drugim timovima. Zaiskrilo je između njih i Gazela nakon nesporazuma oko prijevoza, dok su kasnije imali žustru raspravu sa Spartancima. Šprem je takve situacije opisivao kao dio 'sportskog đira', a Zlatni dečki nastavili su gurati naprijed svojim ritmom.
Rezultati su vrlo brzo pokazali koliko su opasni. Šprem i Kaleb nizali su pobjede i skupljali amulete, a u jednom trenutku imali su ih čak pet, više od bilo kojeg drugog tima. Njihova dominacija nije prošla nezapaženo ni među konkurencijom, koja im je priznavala da su rezultate zaslužili. Čak ni kazna zbog kršenja pravila, zbog koje su jedan već osvojeni amulet morali vratiti, nije ih uspjela izbaciti iz pobjedničkog ritma.
Jedan drugome potpora
Ipak, možda još više od rezultata njihov je put obilježio odnos koji su imali jedan prema drugome. Dok su drugi parovi prolazili kroz nesuglasice, Šprem i Kaleb nisu se međusobno svađali. Šprem je objasnio da si ne zamjeraju pogreške, nego su jedan drugome potpora te da im je na kraju dana najvažnije znati da su dali sve od sebe. Upravo se taj sportski mentalitet provlačio kroz cijelu njihovu avanturu.
Na tom putu doživjeli su i trenutke koji su ih vratili u zajedničku sportsku prošlost. Posebno ih je razveselila poruka njihova nekadašnjeg izbornika Lina Červara, koji ih je podsjetio da njegovi svjetski i olimpijski prvaci dobro znaju kako se pobjeđuje. Bilo je i potpuno novih iskustava – kada su timovi privremeno izmiješani, Šprem i Kaleb prvi put su završili na suprotnim stranama i morali se natjecati jedan protiv drugoga.
Dogurali do šest amuleta
Zlatni dečki nisu ostali zapamćeni samo po pobjedama. U trenucima kada su mogli pomoći drugima pokazivali su i fair-play – vratili su Gusaricama pronađeni novac, a nakon pomoći Gazela bili spremni njima prepustiti vrijedan amulet. Na kraju su u svoju posljednju utrku ušli s čak šest amuleta, što najbolje govori koliko su uspješni bili tijekom svog puta kroz 'Asia Express'.
No svaka utrka jednom završi. U utrci za opstanak Zlatni dečki posljednji su stigli na Express vijeće i odmah shvatili da je njihova avantura gotova. Poraz su prihvatili jednako kao i pobjede – mirno i sportski. Šprem je ostalim natjecateljima poželio sreću i poručio da su dali sve od sebe te da odlaze nasmijani kao i nakon svake druge utrke, bili u njoj prvi ili posljednji. Šest osvojenih amuleta morali su ostaviti drugom timu, a njihova utrka je završila.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.