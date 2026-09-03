Šime Elez otkrio u kojem bi se RTL-ovom showu okušao: 'Nije isključeno da ne bih otišao'

Gostujući u novoj epizodi popularnog 'Podcast Inkubatoru' , zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez , privukao je pažnju gledatelja izjavom o novom velikom televizijskom projektu. Na pitanje voditelja bi li ikada pristao na sudjelovanje u nekom novom formatu, Šime je bez oklijevanja nahvalio i izdvojio upravo RTL-ov nadolazeći avanturistički spektakl 'Asia Express: Zmajeva ruta' .

Šime je naglasio kako ga iznimno privlače projekti koji nude pravu terensku avanturu i odmicanje od klasičnih okvira na koje je publika navikla, priznavši da mu je iznimno žao što mu se poslovne i privatne obveze nisu posložile kako bi se i sam okušao u ovoj utrci.

"Ako je neki projekt nešto što mi se čini zanimljivo, evo na primjer, sad ova Azija što su snimali na RTL-u. 'Zmajeva ruta Asia Express' - to mi se čini ultra zanimljivo! I sad da su mi se stvari posložile, tipa da sam mogao ići na to, razmislio bih, nije isključeno da ne bih otišao. Jer odeš na drugi kraj svijeta, snalaziš se, nije klasični reality. Možda bih nekad u nečem takvom sudjelovao, kad bi mi se u životu stvari posložile da mogu", iskreno je ispričao Šime.

Upravo koncept u kojem se kandidati s tek jednim eurom po danu moraju snalaziti na putu dugom gotovo šest tisuća kilometara kroz Kambodžu, Laos i Tajland razlog je zašto je 'Asia Express' dobio tako velike pohvale od bivšeg 'Gospodina Savršenog'. Šime ne krije da iznimno cijeni formate u kojima do izraza dolazi čista snalažljivost, fizička izdržljivost i brza prilagodba na nepredvidive situacije na terenu.

Hoće li se Šime u nekoj od idućih sezona ipak odvažiti na ovaj korak ostaje za vidjeti. Ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo!