Sjećate li se Anitinih početaka kao voditeljice 'Ljubav je na selu'? Sada s dečkom ulazi u 'Asia Express'

Anita Martinović dolazi iz Slavonskog Broda, a završila je studij modnog dizajna. Njezin televizijski put započeo je 2019. godine kada se pojavila kao kandidatkinja druge sezone 'Gospodina Savršenog'. Televizija je za nju tada bila potpuno novo iskustvo, no upravo su njezina komunikativnost, spontanost i energija privukle pozornost.

Ono što je počelo kao potraga za ljubavi pred kamerama uskoro joj je otvorilo vrata sasvim nove karijere. Veliki zaokret stigao je 2021. godine. Nakon castinga s još nekoliko televizijskih lica, Anita je dobila priliku preuzeti voditeljsku ulogu u 'Ljubav je na selu'. U 13. sezoni prvi put je stala pred kamere kao voditeljica, a svojom neposrednošću i lakoćom komunikacije s farmerima i kandidatkinjama brzo se snašla u novoj ulozi. Slijedile su nove sezone i brojna putovanja diljem Hrvatske, a Anita je s vremenom postala jedno od zaštitnih lica emisije.

Početkom ove godine okušala se i u drukčijoj formi kao voditeljica 'Savršenog podcasta', čime se na zanimljiv način vratila projektu uz koji je i započela njezina televizijska priča. Ovoga puta, međutim, nije bila kandidatkinja, nego ona koja razgovara s glavnim akterima i vodi priču.

A onda je stigao 'Asia Express: Zmajeva ruta', projekt koji je Anitu nakon godina voditeljskog iskustva ponovno smjestio u ulogu natjecateljice. U avanturu života kreće sa svojim partnerom, slovenskim poduzetnikom Aleksejem Škaricom. Njih dvoje ujedno su jedini ljubavni par među kandidatima.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.