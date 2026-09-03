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Asia Express: Zmajeva ruta

Sjećate li se Anitinih početaka kao voditeljice 'Ljubav je na selu'? Sada s dečkom ulazi u 'Asia Express'

Danas je gledatelji dobro poznaju kao jedno od prepoznatljivih lica RTL-a, no televizijski put Anite Martinović počeo je sasvim drukčije. Od 'Gospodina Savršenog' preko 'Ljubav je na selu' pa do natjecanja u 'Asia Express'

RTL.hr
03.09.2026 07:00

Anita Martinović dolazi iz Slavonskog Broda, a završila je studij modnog dizajna. Njezin televizijski put započeo je 2019. godine kada se pojavila kao kandidatkinja druge sezone 'Gospodina Savršenog'. Televizija je za nju tada bila potpuno novo iskustvo, no upravo su njezina komunikativnost, spontanost i energija privukle pozornost.

Anita Martinović
Anita Martinović FOTO: RTL

Preuzimanje voditeljske palice

Ono što je počelo kao potraga za ljubavi pred kamerama uskoro joj je otvorilo vrata sasvim nove karijere. Veliki zaokret stigao je 2021. godine. Nakon castinga s još nekoliko televizijskih lica, Anita je dobila priliku preuzeti voditeljsku ulogu u 'Ljubav je na selu'. U 13. sezoni prvi put je stala pred kamere kao voditeljica, a svojom neposrednošću i lakoćom komunikacije s farmerima i kandidatkinjama brzo se snašla u novoj ulozi. Slijedile su nove sezone i brojna putovanja diljem Hrvatske, a Anita je s vremenom postala jedno od zaštitnih lica emisije.

Ljubav je na selu - Anita Martinović
Ljubav je na selu - Anita Martinović FOTO: RTL

Početkom ove godine okušala se i u drukčijoj formi kao voditeljica 'Savršenog podcasta', čime se na zanimljiv način vratila projektu uz koji je i započela njezina televizijska priča. Ovoga puta, međutim, nije bila kandidatkinja, nego ona koja razgovara s glavnim akterima i vodi priču.

Anita Martinović i Nuša, Savršeni podcast
Anita Martinović i Nuša, Savršeni podcast FOTO: RTL

A onda je stigao 'Asia Express: Zmajeva ruta', projekt koji je Anitu nakon godina voditeljskog iskustva ponovno smjestio u ulogu natjecateljice. U avanturu života kreće sa svojim partnerom, slovenskim poduzetnikom Aleksejem Škaricom. Njih dvoje ujedno su jedini ljubavni par među kandidatima.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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