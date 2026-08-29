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Asia Express: Zmajeva ruta

Sjećate li se Đane iz 'Zvjezdica'? Tada je otpjevala pjesmu za mamu s kojom sada ide u 'Asia Express'

Mlada splitska pjevačica Đana Smajo u veliku avanturu 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne kreće sama, već uz svoju najveću podršku – mamu Meri. Majka i kći zajedno će zamijeniti poznatu svakodnevicu nepredvidivim putovanjem kroz Aziju, gdje će njihovu povezanost na kušnju staviti fizički izazovi, stres i snalaženje u potpuno nepoznatim situacijama

RTL
29.08.2026 11:00
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Asia Express: Zmajeva ruta

Pino Pingvino prije 'Asia Expressa' za RTL.hr: 'Ja sam jedan veliki ziheraš, ovo je stvarno veliki rizik'

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Pjevačica Đana Smajo i njezina mama Meri stižu u show 'Asia Express'

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