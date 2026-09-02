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Asia Express: Zmajeva ruta

Sjećate li se kako je izgledala u 'Dvornikovima'? Ella stiže u 'Asia Express', a od njezinih početaka prošlo je 20 godina

Od buntovne tinejdžerice s jarkom kosom i tamnim tušem do jedne od najutjecajnijih domaćih influencerica - Ella Dvornik sprema se za avanturu života u azijskoj divljini. Prisjetili smo se njezinih televizijskih početaka koji su obilježili cijelu jednu generaciju

RTL.hr
02.09.2026 07:00

Najava novog televizijskog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta' podigla je veliku prašinu, a jedno od imena koje privlači najviše pažnje svakako je ono Elle Dvornik. Omiljena domaća influencerica i poduzetnica odlučila je prihvatiti jedan od najtežih terenskih izazova na malim ekranima, zamijenivši udobnost svakodnevice borbom za preživljavanje s tek jednim eurom po danu.

Asia Express - Ella
Asia Express - Ella FOTO: RTL

Televizijski počeci u kultnim 'Dvornikovima'

Iako je danas publici poznata po britkom jeziku, iskrenim objavama o majčinstvu, modi i fitnessu, Ellin ulazak u 'Asia Express' mnoge je vratio dva desetljeća unatrag. Prije otprilike 20 godina, hrvatska publika prvi je put dobila priliku izbliza pratiti svakodnevicu obitelji legendarnog glazbenika Dina Dvornika u pionirskom reality showu 'Dvornikovi'.

Dvornikovi
Dvornikovi FOTO: RTL

Tadašnja tinejdžerica Ella osvojila je javnost svojim buntovnim stavom, neukrotivom energijom i upečatljivim gotskim i alternativnim stilom. Jarka kosa, upečatljiva tamna šminka, pirsingi i ekscentrične modne kombinacije bile su njezin zaštitni znak, a njezini nefiltrirani razgovori i opuštena obiteljska dinamika pred kamerama ušli su u povijest domaće pop-kulture.

Dvornikovi
Dvornikovi FOTO: RTL

Fascinantna transformacija pred očima javnosti

Tijekom proteklih dvadeset godina, Ella je pred kamerama i na društvenim mrežama izrasla u jedno od vodećih imena regionalne digitalne scene. Njezin se vizualni identitet mijenjao kroz različite faze, no autentičnost i odvažnost ostali su njezin nezaobilazan potpis. Od alternativne djevojke i modne blogerice koja je osvajala tjedne mode do uspješne poslovne žene i majke, Ella nikada nije bježala od izazova - a ulazak u 'Asia Express' predstavlja upravo to: povratak televizijskim korijenima, ali u najekstremnijem izdanju do sada.

Ella Dvornik, Dvornikovi
Ella Dvornik, Dvornikovi FOTO: RTL

Kako će se Ella Dvornik snaći na izazovnoj 'Zmajevoj ruti' i hoće li joj buntovnički duh i nepokolebljiva energija donijeti prednost u utrci, ne propustite pratiti u spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta' od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u i na platformi Voyo!

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Asia Express: Zmajeva ruta

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