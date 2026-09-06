Sjećate li se ljepotice koja je ponijela titulu Miss Hrvatske? Katarina Mamić sada putuje u 'Asia Express'

Od izbora ljepote do velike televizijske avanture – Katarina Mamić uskoro će pokazati svoju novu stranu. Nekadašnja Miss Hrvatske, koja je 2019. godine osvojila laskavu titulu i predstavljala Hrvatsku na svjetskom izboru, sada se pridružuje ekipi natjecatelja showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' .

Katarina je prije šest godina zasjala na izboru za Miss Hrvatske kao predstavnica Ličko-senjske županije. Tada je osvojila žiri svojom ljepotom, ali i osobnošću, a pobjedom je dobila priliku braniti boje Hrvatske na izboru za Miss svijeta u Londonu.

U to vrijeme bila je studentica novinarstva, a uz fakultetske obaveze bavila se i modelingom. Osim modnog svijeta, Katarina je uvijek isticala koliko joj znače rad s ljudima i pomaganje drugima. Posebno mjesto u njezinu životu imaju djeca, a govorila je i kako bi eventualni dobitak na lotu uložila upravo u obrazovanje.

Nakon iskustva na izborima ljepote i brojnih javnih nastupa, Katarinu sada čeka potpuno novi teren. U 'Asia Expressu' neće biti važne samo elegancija i kamera, nego brzina snalaženja, upornost i sposobnost prilagodbe situacijama koje donosi put kroz Aziju.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.