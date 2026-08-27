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Asia Express: Zmajeva ruta

Sjećate li se Luciana iz 'Big Brothera'? Tada je imao samo 19, a danas ga čeka potpuno drukčiji izazov

Plesač i influencer iz Splita Luciano Plazibat ulazi u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta' zajedno sa svojim ocem Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi koji je sudjelovao u misijama u Afganistanu i na Bliskom istoku, a bio je i dragovoljac Domovinskoga rata, dok danas radi kao trener kickboxinga. Otac i sin koji ne mogu biti različitiji – i odnos koji čeka jedan od najvećih izazova dosad

RTL.hr
27.08.2026 15:00

Iako Luciano danas kreće u avanturu života 'Asia Express', mnogi se sjećaju da je prije gotovo deset godina bio u regionalnom Big Brotheru.

Šira publika upoznala ga je kad je imao samo 19 godina, odnosno nakon što se prijavio u regionalni Big Brother.

Luciano top pet situacija (thumbnail)
Luciano top pet situacija (thumbnail) FOTO: RTL

"Luciano Plazibat dolazi iz Solina, a trenutno studira novinarstvo. Smatra da je bolji od drugih u plesnom umijeću, glazbenom znanju i imitiranju drugih osoba. Njegovi ga prijatelji, kaže, smatraju tvrdoglavom, hiperaktivnom i iskrenom osobom, a najviše od svega mrzi dvoličnost. Razlog njegove prijave u show je novo iskustvo, ali i činjenica da je još od djetinjstva pratio sve prethodne sezone BB-a. Ne bi volio živjeti s dosadnim ljudima, a u kuću bi ponio bratov pehar jer je na njega najviše ponosan", predstavljen je tada gledateljima.

Luciano, Asia Express
Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Inače, Luciano je od djetinjstva okružen plesom, modom i umjetnošću, a njegov se javni imidž često uspoređivao s onim njegova brata Antonija, međunarodno poznatog borca. No Luciano želi razbiti stereotip da mu kao plesaču nedostaje čvrstine.

"Najveća zabluda o meni je to što imam brata koji je borac, klasični hrvatski macho tip', dok sam ja njegova potpuna suprotnost. Zato ljudi pretpostavljaju da ne mogu podnijeti nikakve muške' stvari samo zato što sam plesač. Volim reći da je moj brat Thompson, a ja Severina", šali se.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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