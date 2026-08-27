Sjećate li se Luciana iz 'Big Brothera'? Tada je imao samo 19, a danas ga čeka potpuno drukčiji izazov

Plesač i influencer iz Splita Luciano Plazibat ulazi u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta' zajedno sa svojim ocem Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi koji je sudjelovao u misijama u Afganistanu i na Bliskom istoku, a bio je i dragovoljac Domovinskoga rata, dok danas radi kao trener kickboxinga. Otac i sin koji ne mogu biti različitiji – i odnos koji čeka jedan od najvećih izazova dosad

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Iako Luciano danas kreće u avanturu života 'Asia Express', mnogi se sjećaju da je prije gotovo deset godina bio u regionalnom Big Brotheru. Šira publika upoznala ga je kad je imao samo 19 godina, odnosno nakon što se prijavio u regionalni Big Brother.

icon-expand Luciano top pet situacija (thumbnail) FOTO: RTL

"Luciano Plazibat dolazi iz Solina, a trenutno studira novinarstvo. Smatra da je bolji od drugih u plesnom umijeću, glazbenom znanju i imitiranju drugih osoba. Njegovi ga prijatelji, kaže, smatraju tvrdoglavom, hiperaktivnom i iskrenom osobom, a najviše od svega mrzi dvoličnost. Razlog njegove prijave u show je novo iskustvo, ali i činjenica da je još od djetinjstva pratio sve prethodne sezone BB-a. Ne bi volio živjeti s dosadnim ljudima, a u kuću bi ponio bratov pehar jer je na njega najviše ponosan", predstavljen je tada gledateljima.

icon-expand Luciano, Asia Express FOTO: RTL