'Skinut ću se. Ide grudnjak': Katarina ne uspijeva pronaći prijevoz u 'Asia Expressu'

Katarina Mamić i Luna Valas , natjecateljice 'Asia Expressa' u show su krenule pune samopouzdanja. No, na probleme su naišli već prilikom potrage prvog prijevoza.

Kamioni i traktori prolazili su kraj njih bez zaustavljanja. Ako bi netko i stao, vrlo brzo bi im dao do znanja da ih ne namjerava povesti.

"Ne? Zašto? O moj bože", nikako im nije bilo jasno. Luna je ipak nekako zaključila da bi im svatko stao kad ih vidi.

"Vidiš kako bi nam stali. Ne bi nam ni smetlar stao", uzvratila je Katarina, a vrlo brzo, u očaju, dobila novu ideju.