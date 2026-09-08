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Asia Express: Zmajeva ruta

'Skinut ću se. Ide grudnjak': Katarina ne uspijeva pronaći prijevoz u 'Asia Expressu'

Samopouzdanje Katarine Mamić i Lune Valas brzo je stavljeno na kušnju u 'Asia Expressu'. Iako su vjerovale da će lako pronaći prijevoz, prve minute na cesti donijele su im niz odbijanja – pa su morale smisliti novi plan

RTL.hr
08.09.2026 21:45

Katarina Mamić i Luna Valas, natjecateljice 'Asia Expressa' u show su krenule pune samopouzdanja. No, na probleme su naišli već prilikom potrage prvog prijevoza. 

Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express
Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

Kamioni i traktori prolazili su kraj njih bez zaustavljanja. Ako bi netko i stao, vrlo brzo bi im dao do znanja da ih ne namjerava povesti. 

"Ne? Zašto? O moj bože", nikako im nije bilo jasno. Luna je ipak nekako zaključila da bi im svatko stao kad ih vidi.

"Vidiš kako bi nam stali. Ne bi nam ni smetlar stao", uzvratila je Katarina, a vrlo brzo, u očaju, dobila novu ideju. 

Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express
Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

"Skinut ću se, ide grudnjak", rekla je. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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